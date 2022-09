La persona que encabeza la colecta se llama Cristian Bautista y en diálogo con Canal 4 comentó cómo surgió: "Quería conocer el lugar y saber si era realmente como se decía. Así que un día nos fuimos y cuando llegamos nos encontramos con algo muy triste, mucha marginación en donde había pobreza y sufrimiento en personas que viven en un lugar que no tiene acceso a la educación, tecnología, salud, no tienen luz ni agua. Te deja temblando de la tristeza ver eso".

También destacó que para realizar este acto de solidaridad lo motivó su historia ya que cuando era chico sufrió en primera persona lo que se siente "no tener para comer".

6e55a755-d5c1-4e66-8e3f-059a7aae98e8.jpg Solidaridad con chicos del chaco salteño.

"Yo tengo una cuota pendiente con la vida, porque sí tuve la oportunidad para estudiar, por eso quiero ayudar a las personas que más nos necesitan", dijo y remarcó que tras visitar por primera vez ese lugar del chaco salteño quedó impactado, "vimos a niños con carteles que decían, 'regalame un caramelo'. No me voy a olvidar más de la mirada de esos chicos".

Sostuvo que la escuela más cercana a esa comunidad se encuentra a 15 kilómetros o más y ellos van caminando.

b4c9f556-715a-4645-9bb8-9cb04ecda7a0.jpg Campaña solidaria "Hermanos del Norte".

Asimismo señaló que le puso ese nombre a esta iniciativa porque no quiere separar a la solidaridad por provincia, "no importa si son salteños o jujeños porque la necesidad es una. Cuando uno ama de corazón no hay fronteras ni color político".

Explicó que en un futuro quiere hacer otras propuestas similares para familias de Libertador y del norte de la provincia de Jujuy.

Por último dejó un mensaje a la sociedad: "Yo de chico sufrí mucho, me discriminaron y me hicieron mucho mal por ser pobre pero yo quise salir adelante. En vez de tener rencor decidí que eso sea el motor para salir adelante y ayudar a los demás".

Para colaborar escribir a los siguientes números de teléfono: 3886657424 o 3875819362.

CRISTIAN BAUTISTA- Campaña solidaria para ayudar a una comunidad salteña TJ.mp4