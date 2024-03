Solo 50 alumnos asistieron a clases en un colegio de Jujuy

Debido al paro de transporte nacional, al que la provincia adhirió , la Escuela de Comercio N°1 "José Antonio Casas" tuvo solo una concurrencia del 10% de sus alumnos en el turno mañana. Los alumnos que no asistieron hoy deberán presentar una nota de sus tutores para justificar la inasistencia.

Además agregó que más allá del paro de transporte, también cree que se debe al inicio de ciclo irregular: " comenzamos ayer con el paro docente en el cual no se presentaron tampoco los preceptores que son la "cabeza y el control" de los chicos, luego de ver eso, los padres hoy decidieron, más allá del paro, no mandar a sus hijos ".

Sumado a esta situación, el Vicedirector expresó que la mayoría del estudiantado vienen de Alto Comedero, Palpalá y Los Alisos, y pagar un taxi no está dentro de sus recursos. En cuanto a los chicos de los barrios aledaños a la institución (El chingo, Punta Diamante, Centro) a veces no salen sorteados en los ingresos y deben elegir otros colegios: "si se viera los domicilios y las cercanías a la escuela, podría mejorar la inasistencia de los chicos en estas situaciones y no perderían días de enseñanza".

Inscripciones

Por esta semana se encuentran abiertas las inscripciones para los alumnos de colegio. Más que nada a los recursantes que terminaron de rendir las materias que adeudan el jueves de la semana pasada que son aproximadamente entre 50 y 60 estudiantes.

Deben asistir con boletín, documentación personal y el dinero de lo que cuesta la cooperadora.