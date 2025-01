Temporal en Jujuy: por la caída de un rayo, varias localidades quedaron sin luz

En relación la empresa que provee la energía eléctrica explicó que "la crecida del río anegó el acceso a nuestro personal técnico e imposibilita ingresar con el equipamiento necesario para retirar el árbol y proceder a la normalización del servicio."

Por ese motivo, las tareas de restitución del suministro se verán demoradas hasta tanto sea accesible la zona de trabajo.

Alerta naranja: recomendaciones desde Defensa civil

En estos momentos la provincia se encuentra bajo alerta naranja por tormentas, caída de granizo, fuertes ráfagas de vientos para hoy y mañana y por tal motivo Carlos Mamaní, desde Defensa Civil recomienda "no realizar trekkings y caminatas, no entrar a pescar con estas condiciones climáticas", es decir evitar este tipo de actividades.

En cuanto a los rayos, no meterse en las piletas, tratar de no caminar bajo la lluvia, no estacionar os vehículos abajo de los árboles, entre otras precauciones.

Registraron además la caída de un árbol en el barrio Ciudad de Nieva en la capital jujeña, interviniendo la unidad operativa. En Maimará, más precisamente en la Escuela Técnica también sufrieron la caída de un árbol de gran porte donde intervinieron de manera inmediata los Bomberos voluntarios del lugar.