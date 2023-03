dime-como-sueles-sujetar-el-volante-mientras-conduces-y-te-dire-segun-este-test-de-personalidad-como-eres-foto-istock.jpeg

Es importante no perder la calma, sujetar el volante firmemente, no pisar el freno, no realizar maniobras bruscas, hasta que recuperemos el control, y poder bajar la velocidad para descender a la banquina.