Triunfo de la Alianza La Libertad Avanza en Jujuy: "Vamos a defender las ideas de la libertad"

Los candidatos electos a diputados nacionales por la Alianza La Libertad Avanza de Jujuy , Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi , se mostraron eufóricos en el bunker y aseguraron que las dos bancas obtenidas servirán para defender a Jujuy.

Elecciones. "Soy un libertario genuino y no quiero vivir de la política", dijo Alfredo Gonzáles

“El esfuerzo de estos últimos dos años que ha hecho la gente realmente vale la pena”, dijo Gonzáles y agregó que “vamos a ir a defender las ideas de la libertad, las ideas de Javier Milei. Vamos a defender al pueblo argentino y al pueblo de Jujuy en el Congreso”.

“Vamos a aprender del pasado, de las cosas que hemos hecho bien, de las cosas que hemos hecho mal, para llevar todo eso a la Cámara de Diputados”, dijo el candidato electo. “Hemos demostrado que se puede hacer una campaña limpia”.

Embed - ALFREDO GONZÁLES - DIPUTADO ELECTO

“Hemos hecho una campaña a pulmón, con los chicos caminando las calles. Ellos son los que realmente han llevado el mensaje de la libertad de Jujuy. Quiero agradecer a la alianza que tenemos con el MPJ y a Manuel Quintar como presidente de la alianza”, marcó.

Tras agradecer a la militancia y sobre todo a los jóvenes, dijo que “es increíble lo que han hecho los chicos. Se los agradezco a los que están acá, a los que están afuera, a los que están en el interior, a los que están en Perico, Monterrico, Libertador, San Pedro, Humahuaca, Tilcara”.

“Gracias por creer en este proyecto. Gracias por acompañarlo y de nuevo a todos los jujeños. Creo que Bárbara y yo y todo el equipo que está acá presente vamos a llevar adelante la idea de la libertad”, dijo Gonzáles en un clima de alegría.

Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi, candidatos electos de la Alianza La Libertad Avanza Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi, candidatos electos de la Alianza La Libertad Avanza

“Agradecer al campeón de la libertad, Javier Milei”

Mientras que Bárbara Andreussi señaló que “antes que nada agradecer al campeón de la libertad, al presidente Javier Milei. Porque este triunfo, presidente, es suyo. Porque este es un proyecto de país”, dijo en sus primeras palabras.

“Porque esta es la libertad que los argentinos quieren. Esta es la batalla cultural que los argentinos estamos llevando adelante. Gracias Milei, gracias por reconstruir esta Argentina que habían dejado en pedazos”, subrayó.

Tras agradecer al Movimiento Popular Jujeño y a la Libertad Avanza “por permitir esta alianza que hoy Jujuy ha votado en una forma mayoritaria”, dijo que “Jujuy no quiere volver atrás. Argentina no quiere volver atrás”, indicó.

“Estos resultados nos dicen que la nueva Argentina que estamos construyendo no solo está en marcha, sino que pisa el acelerador para hacer todas las reformas que esta nación necesita. Gracias a los jóvenes amantes de la libertad, y gracias a Dios por permitirnos que esta nueva Argentina que todos soñamos siga adelante”, cerró.