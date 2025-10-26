Alfredo Gonzáles: "Votar es bueno y sano para la democracia"

Votó Alfredo Gonzáles

Alfredo Gonzáles, candidato a diputado nacional en primer término por la Alianza La Libertad Avanza, votó pasadas las 10 de la mañana en la escuela 147 RIM 20 y dijo que la votación “se está desarrollando con total normalidad”.

Embed - VOTÓ ALFREDO GONZALES Marco que votar en estas elecciones 2025 “es muy bueno y sano para la democracia”, la jornada democrática e invitó “a que la gente ejerza el derecho a votar, porque es lo mejor”, y destacó el trabajo de los fiscales de su nucleamiento político que trabajan desde temprano.

Sobre el rol de la juventud en estas elecciones, dijo que ellos “son el motor de la libertad, los que más se pusieron las pilas” y subrayó que son los que “se comprometen con la democracia, porque es su futuro y hay que involucrarse”.

"Ejercer el derecho para fortalecer la democracia" Barbara Andreussi, candidata en segundo término de la Alianza de La Libertad Avanza votó en escuela Provincia de Buenos Aires. "Hay que votar, si uno no vota nadie lo hará por uno. Hay que ejercer el derecho para fortalecer la democracia, esperemos que haya un alto grado de participación y que este sistema de Boleta Única nos permita a todos hacerlo de una manera fácil y ágil, y que los resultados estén rápido", sostuvo. Asimismo destacó que "vamos a esperar los resultados en la sede de La Libertad Avanza".

