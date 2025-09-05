Un comerciante jujeño fue condenado a 4 años de prisión por contrabando y lavado de activos

El juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Esteban Hansen, homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a Miguel Ángel Bautista a 4 años y 6 meses de prisión por contrabando, encubrimiento y maniobras de lavado de activos.

La sentencia incluyó el decomiso de bienes valuados en más de 500 millones de pesos , entre dinero en efectivo, vehículos y mercaderías.

El fallo, dictado el 11 de julio, responsabilizó a Bautista por un episodio de contrabando de importación y exportación de mercaderías , un hecho de contrabando de exportación en grado de tentativa y un caso de encubrimiento, en concurso real con lavado de activos .

La investigación, encabezada por el fiscal Federico Zurueta del Área de Casos Complejos, logró acreditar que el comerciante estuvo involucrado en distintas maniobras ilegales durante varios años en la frontera con Bolivia.

Millonario decomiso de bienes

Entre los elementos secuestrados se encuentran:

18 toneladas de hierro en rollos de alambre y barras de distintos calibres.

Un colectivo Mercedes Benz valuado en más de $26 millones.

Dos camionetas Toyota Hilux SW4 , una motocicleta Honda Tornado 250 , un autoelevador y celulares.

125 millones de pesos en efectivo, 2.100 dólares y 429.170 pesos bolivianos.

Parte de la mercadería decomisada de manera anticipada fue entregada a una asociación civil que trabaja con personas con discapacidad, debido a su carácter perecedero.

Pruebas y operativos de Gendarmería

La causa contó con la colaboración de personal de Gendarmería Nacional de Salta y Jujuy, quienes realizaron distintos procedimientos que permitieron reconstruir el modus operandi del condenado.

Uno de los hechos ocurrió en noviembre de 2023, cuando Bautista intentó trasladar ilegalmente un colectivo hacia Bolivia. En mayo de 2024 fue interceptado un camión que transportaba 18 toneladas de hierro con documentación irregular, cuyo destino era una empresa vinculada al comerciante.

Además, la fiscalía presentó pruebas sobre el traslado de millonarias sumas de dinero por choferes de una empresa de transporte entre 2022 y 2023.

Investigación compleja y cierre del caso

Los informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la PROCELAC y la Dirección de Delitos Económicos de Gendarmería fueron claves para demostrar la maniobra ilícita. La investigación también incluyó escuchas telefónicas y análisis de celulares secuestrados en los allanamientos realizados en 2024.

Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Valentina Casali destacó la complejidad del caso y las estrategias utilizadas por Bautista para encubrir ganancias ilegales dentro de actividades comerciales en La Quiaca.

Finalmente, el comerciante aceptó los términos del juicio abreviado y el juez Hansen homologó la condena junto con los decomisos a favor del Estado Nacional.