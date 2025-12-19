viernes 19 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025 - 12:31
Investigación.

Un hombre cayó a un canal de agua en San Pedro y se salvó de una tragedia

La caída ocurrió esta mañana frente a la Terminal de Ómnibus de San Pedro de Jujuy. Tras ser rescatado con vida fue llevado al Hospital Guillermo Paterson.

Por  Gabriela Bernasconi
Hombre caído en el canal de agua

Un hombre mayor de edad fue rescatado luego de caer a un canal de agua ubicado frente a la Terminal de Ómnibus de San Pedro de Jujuy. El episodio ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana, cuando un vecino que pasaba por la zona dio aviso a la Policía de la Provincia.

A partir del llamado, se activó un operativo de rescate en el que trabajaron de manera conjunta efectivos de la Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios y personal del SAME. Finalmente, lograron retirar al hombre del cauce, quien se encontraba consciente al momento de ser asistido.

Si bien todavía no se determinaron las causas que provocaron la caída, se llevan adelante las tareas investigativas necesarias para esclarecer el hecho.

Luego de recibir asistencia inicial, el sujeto fue trasladado al Hospital Guillermo Paterson de San Pedro de Jujuy, donde fue atendido por el personal médico.

