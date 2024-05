Una abuela de 83 años perdió todo en un incendio y necesita ayuda urgente

"Evidentemente no estoy nada bien. Me pasó esto y prácticamente estoy desesperada. No sé qué voy a hacer y necesito ayuda", le comentó la mujer de 83 años a Canal 4.

WhatsApp Image 2024-05-06 at 12.39.33 PM.jpeg Grave incendio en una vivienda de San Pedrito.

Asimismo destacó que ella vive al fondo de una vivienda y que en el momento del incendio, las personas que viven también en esa casa intentaron socorrerla, "pero no era suficiente. Después llegaron los Bomberos y la Policía. Me salvé de milagro".

Reiteró que no tiene nada, "se me quemó toda la línea eléctrica", dijo y agregó que cuando fueron las inundaciones también sufrió graves pérdidas, "encima se me mete agua por todos lados y no tengo plata para hacer arreglar el techo".

WhatsApp Image 2024-05-06 at 12.39.32 PM (2).jpeg Grave incendio en una vivienda de San Pedrito.

Cómo ayudar a la abuela que sufrió el incendio

En ese sentido, sostuvo que lo que más necesita es una cocina y una heladera, pero también pueden ayudarla con todo tipo de mercadería y ropa. "Yo estoy completamente sola, mis hijos no están acá, están lejos".

Para colaborar con la abuela, pueden dirigirse a su domicilio ubicado en avenida Almirante Brown 2093 casi esquina Sarabia. Frente a un surtidor y una rotonda.

ALICIA VILLAGÓMEZ ABUELA INCENDIO - TJ.mp4