Una extraña alineación sorprende en el cielo de Jujuy: de qué se trata este fenómeno

El martes 12 de agosto comenzó con una sorpresa en el cielo jujeño: quienes madrugaron pudieron apreciar una inusual formación planetaria, acompañada por la Luna en su fase menguante. Según explicó Fernando Asís, titular del Gabinete de Astronomía del Colegio N° 1, este fenómeno podrá observarse hasta aproximadamente el 20 de agosto.

Qué es la extraña alineación que se ve en el cielo: la explicación Tal cual relató a Canal 4 Fernando Asís, lo que se puede ver en el cielo jujeño, son los planetas Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno y también la Luna. "En realidad no se trata de una alineacion perfecta sino el paso de estos astros por su recorrido habitual alrededor del Sol por el plano orbital llamado línea de la eclíptica. Solo es cuestión de perspectiva", indicó el docente y titular de astronomía.

Asimismo, se detalló que la alineación se observará desde las 6:00 de la mañana hasta una media hora antes del amanecer. En otro momento, Asís aclaró que si bien está previsto que estén casi todos los planetas en esta alineación, "Urano y Neptuno, no serán visibles a simple vista".

planetas ¿Es habitual ver este "desfile planetario"? Mediante la explicación que compartió el profesor Asís, se pudo conocer que este "desfile planetario" se da periódicamente. "Es habitual verlo casi todos los años en esta época o en marzo, alrededor del amanecer", indicó.

En otro sentido, puntualizó que esto "tiene que ver con al mecánica celeste" y que "lo atractivo es que se juntan casi todos los planetas". Dónde se podrá ver la alineación de planetas en Argentina La alineación de planetas que se podrá ver desde Argentina en 2025 será un espectáculo astronómico poco común y muy esperado. Las zonas del país específicas para observar este fenómeno son: Provincias con cielos oscuros y claros como La Pampa, San Luis y partes de la Patagonia.

En grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario o Córdoba, buscar espacios abiertos con vista libre hacia el horizonte este. Embed - FERNANDO ASÍS - GABINETE DE ASTRONOMÍA - "DESFILE DE PLANETAS" EN EL CIELO JUJEÑO Recomendaciones para ver la alineación de planetas y mejorar la experiencia Alejarse de zonas urbanas para evitar la contaminación lumínica. Buscar espacios abiertos con vista despejada hacia el este. Verificar el pronóstico y elegir una jornada sin nubes. Si se desea registrar el momento, usar cámara con trípode y exposición prolongada para capturar la luz tenue de los astros.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.