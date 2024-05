Una familia vivía en una carpa y una jujeña le construyó una casa

image.png

En diálogo con Canal 4 comentó que "llegué a este caso gracias al mensaje de WhatsApp que recibí de una amiga que me contó la situación de esta familia y me dejó muy mal. No pude dejar de pensar en ellas y les mandé mensaje. Cuando fui a verlas, se me paralizó el corazón, no podía creer que vivían ahí.