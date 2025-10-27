UPSRA se reunió con trabajadores de seguridad privada de Jujuy

Este lunes, la Unión de Personal de Seguridad Pública de la República Argentina (UPSRA) mantuvo un encuentro con delegados y trabajadores de la seguridad privada de Jujuy , en el marco de una jornada de trabajo con representantes nacionales del sindicato que llegaron desde Buenos Aires.

Pablo Pelazzo, delegado gremial de Boxer Seguridad Electrónica, explicó que el objetivo del encuentro fue “conocer a los compañeros, dialogar con las empresas y trabajar mancomunadamente”. Además, remarcó que “al norte no llega mucho la respuesta que necesitamos y ahora sí están respondiendo”.

Durante la reunión, se abordaron distintas inquietudes de los trabajadores de empresas de seguridad provinciales, nacionales y multinacionales, señaló Pelazzo, quien también destacó la convocatoria a todos los trabajadores de seguridad privada , incluidos aquellos que se desempeñan en boliches y eventos.

image

Asimismo, anunció que este martes a las 9 en la Legislatura de Jujuy se realizará un acto de reconocimiento de interés legislativo a la actividad de la seguridad privada en la provincia.

Por su parte, Diego García, secretario adjunto de UPSRA, destacó que la visita a la provincia “es un gran alivio” y valoró la presencia de numerosos trabajadores y delegados. “Hoy nos reunimos con empresas de seguridad para hablar de la situación del sector".

García subrayó que el trabajo de seguridad creció considerablemente en los últimos años, con más de 13 mil trabajadores en todo el país, impulsado por el aumento de los niveles de inseguridad. “Queremos acompañar a las empresas de Jujuy, porque si las empresas crecen, nosotros también crecemos”, concluyó.