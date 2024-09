Vacuna contra el dengue: cuánto tiempo tarda en hacer efecto

"La vacuna que salió para el dengue es una herramienta nueva y en el futuro va a cambiar la epidemiologia de esta enfermedad. Fueron muchos años de esperar esta vacuna ya que solamente teníamos el descacharrado, los repelentes, etc. como medidas para prevenir a este mosquito. La vacuna demostró ser muy eficiente y cubre los cuarto serotipos, no tiene una contraindicación con respecto a saber si la persona tuvo o no tuvo, se puede vacunar a cualquiera".

También indicó que el problema de esta inoculación es el costo ya que una persona necesita dos dosis y cada una cuesta 90 mil pesos. Tiene que estar separada tres meses una de la otra, y "después de la segunda dosis recién tendrá la persona las defensas suficientes para hacerle frente a la enfermedad. Aún no hubo una decisión de Nación una iniciativa para hacer una campaña masiva de vacunación por una cuestión presupuestaria".

Hay provincias que empezaron a vacunar por su cuenta como Salta y Tucumán, "fueron esquemas de vacunación chicos. Ahora se está iniciando una campaña enfocada en grupos pequeños desde el Estado nacional. La misma está orientada a personas de 15 y 39 años, pero se inicia entre los 15 y 19. Se seleccionaron provincias con mayor cantidad de casos y a su vez la provincia selecciona cada departamento".

Afirmó que en Jujuy se vacuna a chicos de 15 a 19 años que vivan en San Pedro, Santa Bárbara, Ledesma y El Carmen. Se puede adquirir en la farmacia con orden médica.

"En este momento no hay muchos estudios que avalen la eficacia de la misma en adultos mayores. Como es nueva, se probó en chicos. Es una vacuna con un virus vivo, no como las otras por eso no se puede utilizar en personas con defensas extremadamente bajas como mujeres embarazas, personas con VIH, con cáncer, enfermos renales, etc.", añadió.

Formación docentes para la futura carrera de medicina en Jujuy

Los detalles Carrera de medicina.

La semana pasada empezó una diplomatura orientada a formar docentes capaces de liderar procesos educativos que mejoren la calidad académica y la formación de futuros profesionales de la salud.

"Este es un paso muy positivo para la provincia, que se espera hace muchos años y falta poco para concretarse y tiene que ver con que Jujuy pueda formar especialistas en medicina para nuestra provincia y no que se tengan que ir a otro lado. Para esto necesita varios pasos", comentó.

En ese marco, mencionó que existe una comisión nacional de educación y acreditación universitaria que "ve con rigurosidad y minuciosidad si la provincia está o no en condiciones de dictar una carrera de este tipo. Revisan el compromiso de la universidad, del Gobierno, la infraestructura y también el recurso humano que esté a la altura para la carrera de medicina. Entonces, se necesita como paso previo que los médicos de distintas especialidades, acredite tener una formación que esté a la altura. Tienen que saber enseñar. Hay que acreditar su conocimiento en medicina pero también la formación docente".

Sobre la diplomatura afirmó que será 12 módulos que tienen clases presenciales, "hubo una muy buena convocatoria, los 70 cupos quedaron chicos. "Jujuy está andando muy bien en el proceso para implementar esta carrera. Estamos avanzados en el envío de la documentación. Esta carrera no solo generará un avance al formar futuros médicos sino que genera un movimiento universitario de salud que hará crecer a toda la provincia", aseguró.

Cobro a extranjeros en salud

atencion extranjeros.jpg

Sobre este tema, empezó diciendo que "esto no es algo nuevo, es la reglamentación de una ley que se aprobó en 2019 que ya se analizó. En ese momento se habló de un convenio de reciprocidad que quedó en la nada. Ahora se estableció como se va a implementar esta ley en donde el Ministerio de Salud se encargará de llevar esta gestión y se estableció el nomenclador del ISJ para el cobro, que es lo que pagamos nosotros".

En ese sentido destacó que "hay que se claros y cautos con el mensaje para que no haya una mala reacción, no se trata de que Jujuy tenga algo en contra de nuestros hermanos bolivianos. El problema es que hay que verlo como una manera equitativa porque el sistema de salud lo pagamos entre todos y hay un sector de personas que no pagan este aporte, que cruza la frontera, se atiende gratis y vuelve a su país".

Remarcó que la ley no apunta a aquellos extranjeros que están trabajando en la provincia de hace años y que realizan su aporte como corresponde, "hay un abuso del sistema que es solidario e inclusivo".

Sobre el impacto de esta normativa destacó que seguramente habrá un descenso de consultas médicas y que haya reinversión dentro del sistema para que "se sostenga y más ahora que tenemos feroces recortes de nación que se enfoca en los más vulnerables. Se corta todo sin fijarse si es bueno o es malo".

"Al dar este paso, Jujuy pone en discusión este tema en otras provincias que también están interesadas en hacerlo. Sería interesante que se discuta a nivel nacional para ver como lo manejamos", añadió.

