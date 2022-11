“Nos vemos obligados a salir a movilizar ante la no atención del gobierno” , dijo Orlando Bautista , secretario gremial de los trabajadores viales de Jujuy, que confirmó que el reclamo es para acordar una recomposición salarial acorde a la inflación.

“Estamos con un básico de 8.400 pesos y nos ofrecen llegar a los 12 mil , pero así no llegamos al Salario Mínimo, Vital y Móvil”, dijo el sindicalista, que aseguró que hay decenas de trabajadores que no llegan a ese sueldo. “Desde septiembre estamos buscando la forma y la manera de instalar el dialogo”.

Marcha y paro de trabajadores de Vialidad.jpg Marcha y paro de trabajadores de Vialidad

“No fuimos escuchados y por eso llegamos hasta estas instancias”, agregó Bautista, que confirmó que las obras que hace esa repartición están paralizadas, sobre todo los trabajos de conservación de rutas. “Los compañeros manejan equipos de millones de pesos y no llegan al salario mínimo”, lamentó.

El gremialista dijo que si bien tuvieron conciliación obligatoria, no llegaron a un acuerdo. “Hubo oferta, pero no llegaron a superar el salario mínimo” dijo sobre el último encuentro con los funcionarios, realizado hace dos semanas atrás.

Marcha y paro de trabajadores de Vialidad (2).jpg Marcha y paro de trabajadores de Vialidad

“Hubo un compromiso del Ministerio de Trabajo para acercarnos con Hacienda, pero no se materializó. No tenemos comunicación y no sabemos si nos recibirán o no”, y dijo que les gustaría juntarse con el Ministro de Hacienda.

Bautista ratificó que luego de la asamblea, el paro dispuesto por todos los trabajadores es indefinido, “porque pusimos voluntad de dialogo, pero no cedieron”, detalló sobre las charlas con los funcionarios del gobierno provincial.

ORLANDO BAUTISTA - Viales de paro en Jujuy

Vialidad provincial

El organismo provincial es el responsable de planificar trazados, obras y operaciones en la red vial de Jujuy, destinando recursos, materiales, equipos, obras y operaciones para las rutas, buscando conservar y mejorar el patrimonio vial.

También propone normas técnicas y legales tendientes a unificar y simplificar la gestión vial, impulsar proyectos para caminos de fomento agropecuario, minero, forestal, industrial y turístico. Realizar un programa intensivo de capacitación y transferencia de tecnología.