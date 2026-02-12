jueves 12 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de febrero de 2026 - 11:27
Obras.

Vialidad Nacional arregla y desagota el túnel entre Cuyaya y Barrio Norte

Trabajos de limpieza y desagüe buscan liberar el túnel derivador entre Cuyaya y Barrio Norte, inundado desde hace varias semanas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Vialidad Nacional arregla y desagota el túnel entre Cuyaya y Barrio Norte

Vialidad Nacional arregla y desagota el túnel entre Cuyaya y Barrio Norte

Lee además
albahaca siempre verde: los secretos para cuidarla y que dure todo el carnaval
Casa y Jardín.

Albahaca siempre verde: los secretos para cuidarla y que dure todo el Carnaval
Robo - Foto ilustrativa
Policiales.

Delincuentes armados robaron dos vehículos en Palpalá y continúan prófugos

El paso permanece inundado desde hace varias semanas, lo que genera complicaciones para el tránsito vehicular y riesgos para quienes intentan cruzarlo. La situación se agravó tras las últimas lluvias intensas, que arrastraron sedimentos desde la colectora hacia el interior del túnel.

Según se informó, los trabajos actuales apuntan a retirar el barro acumulado en el desagüe del puente que une Cuyaya con Barrio Norte. Luego de esa etapa, las tareas continuarían sobre el pozo del sistema derivador.

Túnel derivador (2)

Patentes perdidas y aclaraciones

Uno de los inconvenientes habituales en este sector es la pérdida de patentes de autos que intentan atravesar el túnel anegado. “El año pasado encontramos varias y las devolvimos, pero este año no recibimos ninguna. Por eso me sorprendió que se dijera que acá las juntamos. No es cierto”, explicó el presidente del Centro Vecinal.

No obstante, comentó que una vecina halló una patente y que puede acercarla al Centro Vecinal para facilitar su restitución. Paredes indicó que se encuentra en el lugar por la tarde, entre las 16 y las 21.

Túnel derivador (1)

Residuos y falta de conciencia

Otro punto crítico señalado es la acumulación de residuos en el canal derivador. Según detalló el referente vecinal, se encontraron colchones, frazadas, bolsas con pasto y otros desechos.

“Cuando crece el arroyo, todo eso baja, se mete debajo del túnel y queda trancado. Eso hace que se tape más rápido”, advirtió. Además, remarcó que la situación no solo responde a tareas de limpieza, sino también a la conducta de quienes arrojan basura.

Este factor agrava el problema cada vez que se registran lluvias intensas en la ciudad.

Túnel derivador

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Albahaca siempre verde: los secretos para cuidarla y que dure todo el Carnaval

Delincuentes armados robaron dos vehículos en Palpalá y continúan prófugos

Cazzu lanza "Jujuy estrellado": cuándo se estrena y cómo escuchar la nueva canción

Prohíben el uso de celulares en un colegio de Jujuy

El Jueves de Comadres ya se vive en Jujuy: mirá los festejos

Lo que se lee ahora
Jueves de Comadres (Imagen generada con inteligencia artificial Gemini).
¡Felicidades!

Jueves de comadres: qué significa esta tradición

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Jueves de Comadres (Imagen generada con inteligencia artificial Gemini).
¡Felicidades!

Jueves de comadres: qué significa esta tradición

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres pasado por agua?
Carnaval 2026

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres con lluvia?

Reforma Laboral.
Senado.

El Senado dio media sanción a la Reforma Laboral: todos los detalles de la votación

Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó por penales Central Córdoba en Salta
Copa Argentina.

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente video
Estudio.

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel