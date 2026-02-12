Vialidad Nacional arregla y desagota el túnel entre Cuyaya y Barrio Norte

Vialidad Nacional lleva adelante trabajos de reparación y desagote en el túnel derivador que conecta los barrios Cuyaya y Barrio Norte , en San Salvador de Jujuy. Las tareas se concentran en el sistema de desagüe del puente y en la limpieza de la canaleta que, por acumulación de barro y residuos, provoca anegamientos reiterados.

El paso permanece inundado desde hace varias semanas, lo que genera complicaciones para el tránsito vehicular y riesgos para quienes intentan cruzarlo. La situación se agravó tras las últimas lluvias intensas, que arrastraron sedimentos desde la colectora hacia el interior del túnel.

Según se informó, los trabajos actuales apuntan a retirar el barro acumulado en el desagüe del puente que une Cuyaya con Barrio Norte. Luego de esa etapa, las tareas continuarían sobre el pozo del sistema derivador.

Patentes perdidas y aclaraciones

Uno de los inconvenientes habituales en este sector es la pérdida de patentes de autos que intentan atravesar el túnel anegado. “El año pasado encontramos varias y las devolvimos, pero este año no recibimos ninguna. Por eso me sorprendió que se dijera que acá las juntamos. No es cierto”, explicó el presidente del Centro Vecinal.

No obstante, comentó que una vecina halló una patente y que puede acercarla al Centro Vecinal para facilitar su restitución. Paredes indicó que se encuentra en el lugar por la tarde, entre las 16 y las 21.

Residuos y falta de conciencia

Otro punto crítico señalado es la acumulación de residuos en el canal derivador. Según detalló el referente vecinal, se encontraron colchones, frazadas, bolsas con pasto y otros desechos.

“Cuando crece el arroyo, todo eso baja, se mete debajo del túnel y queda trancado. Eso hace que se tape más rápido”, advirtió. Además, remarcó que la situación no solo responde a tareas de limpieza, sino también a la conducta de quienes arrojan basura.

Este factor agrava el problema cada vez que se registran lluvias intensas en la ciudad.