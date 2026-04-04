Viernes Santo: realizaron el tradicional Vía Crucis y procesión por calles de San Salvador de Jujuy

La ciudad de San Salvador de Jujuy vivió con profunda devoción la tradicional procesión y el Vía Crucis del Viernes Santo, uno de los momentos más significativos de la Semana Santa.

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La procesión partió desde la iglesia Catedral Basílica y recorrió las calles Sarmiento, Belgrano, Lavalle y Alvear, finalizando en el lugar de partida. Numerosos fieles y visitantes se congregaron para participar en esta manifestación de fe, que combinó tradición, espiritualidad y cultura en el corazón de la capital jujeña.

También hay que destacar que por la mañana, se llevó a cabo el Vía Crucis al Cerro de la Cruz en el barrio Cerro Las Rosas de San Salvador de Jujuy con la participación de cientos de fieles.

El Vía Crucis es la representación de las 14 estaciones o momentos desde la sentencia de Cristo hasta su crucifixión. También llamado Vía Dolorosa, es un acto devocional que conmemora la Pasión de Cristo mediante catorce estaciones, que representan las distintas etapas por las que pasó Jesús desde su sentencia a su crucifixión y, finalmente, su sepultura.

Esta tradición se remonta desde los primeros siglos después de Cristo donde distintas partes de Jerusalén se trasladaban para rezar las estaciones del paso de Jesús con la cruz.

Origen y significado del Viernes Santo

El Viernes Santo marca el inicio de la Pasión con la condena a muerte de Jesús por parte del gobernador romano Poncio Pilato, después de que Jesús fuera acusado de proclamarse "Rey de los Judíos". Este día recuerda los sufrimientos que Jesús soportó en el camino hacia la crucifixión en el Monte Calvario.

Según los Evangelios, después de la sentencia de Pilato, Jesús fue despojado de sus ropas, golpeado y apedreado. Luego, le pusieron una corona de espinas y lo hicieron cargar con su propia cruz hasta el Monte Gólgota (también conocido como Monte Calvario), en las afueras de Jerusalén.

Allí, Jesús fue crucificado junto a dos ladrones y sobre un cartel que rezaba: "Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos", dando origen a las siglas INRI. En ese lugar, pronunció las Siete Palabras, las últimas siete frases que dijo durante su crucifixión. Estas palabras son objeto de reflexión profunda por parte de los fieles en este día.