Virgen de Punta Corral: hoy se espera la mayor concurrencia

En ese sentido, hay que destacar que se confirmó que el Domingo de Ramos, la imagen de la virgen bajará a Tumbaya como lo hace habitualmente pese a que se habló de la posibilidad que no descienda debido a los fuertes temporales que hubo este último tiempo.

A raíz de las tormentas pasadas, el camino no quedó en buenas condiciones, por eso le recomiendan a los peregrinos que tengan mucho cuidado.

Viajes especiales a Punta Corral

Desde la Secretaría de Transporte confirmaron que este sábado 23 y el domingo 24 a partir de las 6:30, saldrán los viajes especiales hacia Tumbaya y Tunalito. Las unidades partirán desde calle 19 de Abril y Canónigo Gorriti, en San Salvador de Jujuy.

El operativo de transporte especial con precio diferenciado, detalla que desde San Salvador de Jujuy a Tumbaya el costo es de 3.500 pesos; mientras que desde la capital jujeña hacia Tunalito el pasaje por persona costará cuatro mil pesos.

Operativo de seguridad

El operativo de asistencia a los peregrinos comenzó el miércoles y se extenderá hasta el domingo, con carpas de asistencia en Tumbaya y Tunalito. También se estableció la línea 102 para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como para asistir a las personas mayores que necesiten ayuda durante la peregrinación.

Del operativo participan diferentes organismos como la Secretaria de Seguridad Vial; la Dirección General de Emergencias, la Policía de la Provincia, SAME; la Brigada de Acción Rápida y Rescate Policial; Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino.

Consejos para peregrinos

Desde los organismos de asistencia recomendaron a aquellos que caminarán por la vera de la ruta usar chaleco especial o ropa clara; llevar linternas encendidas; transitar por la banquina y no por el borde de la calzada, y caminar en dirección contraria al sentido del tránsito.

También les pidieron a los fieles que lleven para el camino al santuario abrigo para la tarde y noche; un calzado cómodo para caminar; protector solar y agua para hidratarse, un bastón durante el ascenso, y ante lluvias en la zona, resguardarse en un lugar seguro y no cruzar arroyos.

Para los automovilistas que transitarán esas rutas y caminos, pidieron no consumir alcohol; disminuir la velocidad si ven peregrinos transitando por la banquina; respetar en todo momento las indicaciones del Personal de Seguridad Vial y no estacionar en lugares no habilitados.

Reporte Climático

El Comité Operativo De Emergencia Tumbaya (COET) emitió el informe sobre el tiempo en la zona, donde destacan que la temperatura actual tendrá este viernes una máxima de 20 grados, con un índice UV máximo de 7, es decir sensible.

Los vientos del este soplan a 9 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 28 km/h. Hay un 60% de probabilidades de precipitaciones, pero no hay chances de tormentas eléctricas. El cielo está nublado en Punta Corral.

Punta Corral: dónde están ubicados los puntos de atención médica

Desde el miércoles desplegaron un gran operativo en los caminos hacia Punta Corral. En esa línea, el titular del SAME, Pablo Jure, indicó a nuestro medio que los peregrinos podrán encontrar en total 11 puestos médicos los cuales cuentan con: soporte básico y avanzado, médicos, enfermeros, radioperadores, psicólogos, y kinesiólogos.

Ascenso por Tumbaya

El primer puesto está instalado en el hospital de campaña, luego hay otro punto de atención en el puesto puente para la gente que empieza a descender por Tumbaya. Posteriormente, los peregrinos encontrarán a los médicos y especialistas en el primer, segundo, y tercer calvario, como así también en el Santuario de Punta Corral.

Ascenso por Tunalito

Desde Punta Corral hacia el pueblo, los puestos de salud son los siguientes: uno en Punta Corral, otro en Tunalito alto, Tunalito medio, Tunalito descanso y Tunalito bajo. Además, se cuenta con un hospital de campaña en la base.

