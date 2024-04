La gala de eliminación de Gran Hermano enfrentó a Furia y Catalina: ¿Quién se fue?

Catalina Gorostidi, la principal oponente de Furia en esta última etapa, no logró consolidarse y quedó eliminada de Gran Hermano. El desenlace fue el siguiente: un 57,1% de votos en su contra y un 42,9% a favor de Furia . La concursante, quien había regresado a la casa gracias al repechaje, se había alejado de la protagonista de esta edición, Furia. Esto resultó en su salida del programa y confirma una vez más que la mayoría del público respalda las acciones de Juliana , lo que sugiere que ella podría ser la ganadora del reality.

Furia y Catalina, una relación que pasó del amor al odio

Catalina y Furia establecieron su vínculo tras experimentar desacuerdos con los otros concursantes de la casa. Junto a Carla, apodada "Chula", y Agostina, las cuatro conformaron el conjunto llamado "Las furiosas". Este grupo generó un seguimiento de admiradores que, desde entonces, influyó en el curso del juego y contribuyó a la eliminación de los jugadores señalados directa o indirectamente por la líder del grupo, Furia.

Catalina y Furia forjaron su amistad a partir del desencuentro con los demás participantes de la casa.

Sin embargo, todo dio un giro cuando, en la tercera semana de competición, Catalina fue expulsada debido a sus comentarios censurables y las continuas peleas con los demás habitantes de la casa. A partir de ese momento, la relación entre Furia y Agostina se deterioró hasta el punto en que ambas se enfrentaron y se insultaron sin parar. Sin embargo, no fue hasta que Catalina regresó a la casa como la concursante más votada por el público que la relación con Furia volvió a fortalecerse.

Mientras tanto, y aunque todavía en desacuerdo, Agostina confiaba en que Catalina la apoyaría en su conflicto con Furia. Sin embargo, rápidamente se percató de que no era así cuando Catalina se alineó estrechamente con la doble de riesgo, y no se distanciaron hasta la llegada de un jugador en particular.

La guerra entre Furia y Catalina se incrementó tras el repechaje.

Con la llegada de nuevos concursantes, Furia entabló una relación con Mauro, uno de ellos. Esto desilusionó a Catalina, quien no compartía la idea de que Furia desviara su atención del juego por un romance efímero. Sin embargo, con la nominación repentina de Denisse, que más tarde resultó en su eliminación de la casa, las tensiones entre las hermanas parecieron disiparse, ya que Furia demostró su compromiso constante con el juego.

A partir de entonces, Emmanuel se posicionó a favor de Furia, mientras que el resto de los habitantes de la casa respaldaron a Catalina. Todos comenzaron a apoyar a Catalina en su campaña para eliminar a Furia. Incluso, Catalina coincidió con Agostina, a quien previamente había descuidado por Furia, al afirmar que esta última "era una mala persona y egoísta".