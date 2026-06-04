La sesión de la Legislatura de Jujuy en vivo minuto a minuto

La Legislatura de Jujuy lleva a cabo la quinta sesión ordinaria del periodo legislativo 2026. Se aprobó la municipalización de Susques y tratarán otros temas de interés para la provincia.
Solicitud de informes por el caso Miguel Coria
La Legislatura de Jujuy aprobó un proyecto de resolución para expresar su repudio por el asesinato de Miguel Ángel Coria y solicitar información oficial sobre el estado de la investigación judicial que se desarrolla en Bolivia.
El caso conmocionó a familiares, allegados y organizaciones de derechos humanos luego de que el vecino jujeño fuera asesinado el pasado 25 de abril en la ciudad boliviana de Tarija. Según la hipótesis que sostiene la querella, el ataque ocurrió en un contexto vinculado a la orientación sexual de la víctima.
Actualmente existe una persona detenida con prisión preventiva mientras continúa el proceso penal. De acuerdo con la representación legal de la familia, la causa se encuentra encuadrada bajo la figura de asesinato, delito que en Bolivia contempla una pena de hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto.