La sesión de la Legislatura de Jujuy en vivo minuto a minuto

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Los temas a tratar en la sesión de este jueves

La Legislatura de Jujuy llevará adelante este jueves 4 de junio, desde las 10, la quinta sesión ordinaria del período legislativo. La convocatoria fue definida durante la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por las autoridades de la Cámara junto a los representantes de los distintos bloques políticos.

Durante la jornada, los diputados analizarán una serie de proyectos de relevancia institucional para la provincia. Entre ellos sobresalen la iniciativa que propone modificaciones a la Ley N.º 6.486 del Consejo de la Magistratura y Jury de Enjuiciamiento, el proyecto para otorgar rango de municipio a la localidad de Susques y el pedido de acuerdo legislativo para la designación del abogado Javier Gronda al frente de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones.

Además, el cuerpo parlamentario debatirá expedientes vinculados a la situación laboral de trabajadores de la administración pública provincial, especialmente aquellos relacionados con aspectos escalafonarios y de carrera administrativa.

En el temario también figura el análisis del convenio correspondiente al programa “Ahora Jubilados y Pensionados”, firmado entre el Gobierno de Jujuy y el Banco Macro, destinado a beneficiar a ese sector de la población.

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