lunes 18 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de agosto de 2025 - 07:33
copa sudamericana

Lanús vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

Te contamos la previa del duelo Lanús vs Central Córdoba (SE), que se enfrentarán en el estadio la Fortaleza el próximo jueves 21 de agosto a las 21:30 (hora Argentina). Cristián Garay Reyes será el árbitro del partido.

Lanús vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana
BsAs (DataFactory)

El Ferroviario se medirá el próximo jueves 21 de agosto ante el Granate en la vuelta de la llave 3 de la Copa Sudamericana con gran parte del trabajo hecho. Ganó 1 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio la Fortaleza a las 21:30 (hora Argentina).

Lee además
huracan y once caldas se encuentran en la llave 8

Huracán y Once Caldas se encuentran en la llave 8
mushuc runa se enfrenta ante la visita independiente del valle por la llave 7

Mushuc Runa se enfrenta ante la visita Independiente del Valle por la llave 7

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Central Córdoba (SE) resultó vencedor por 1 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Cristián Garay Reyes.

Los resultados de Lanús en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Puerto Cabello 2 vs Lanús 2 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Lanús 3 vs Melgar 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 0 vs Lanús 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Melgar 0 vs Lanús 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Lanús 1 vs Vasco da Gama 0 (13 de mayo)
  • Fase de Grupos: Lanús 2 vs Puerto Cabello 2 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Central Córdoba (SE) 1 vs Lanús 0 (14 de agosto)
Los resultados de Central Córdoba (SE) en partidos de la Copa Sudamericana
  • Playoff Octavos: Central Córdoba (SE) 0 vs Cerro Largo 0 (15 de julio)
  • Playoff Octavos: Cerro Largo 0 vs Central Córdoba (SE) 3 (22 de julio)
  • Octavos de Final: Central Córdoba (SE) 1 vs Lanús 0 (14 de agosto)
Horario Lanús y Central Córdoba (SE), según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Huracán y Once Caldas se encuentran en la llave 8

Mushuc Runa se enfrenta ante la visita Independiente del Valle por la llave 7

Godoy Cruz vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Sudamericana

Cienciano se enfrentará ante Bolívar por la llave 5

América de Cali se enfrentará a Fluminense por la llave 4

Lo que se lee ahora
Boca Juniorscorta la mala racha y golea a Independiente Rivadavia 
Mendoza.

Boca Juniors cortó la mala racha y goleó a Independiente Rivadavia

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
Atención.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el barro de Netflix?

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

Incendios en Alto Comedero (imagenes 2025)
Alerta.

El Gobierno activa el COE en Jujuy ante el pronóstico de vientos intensos por tres días

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel