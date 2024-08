Las billeteras virtuales ahora incluirán las tarjetas de créditos: los detalles

El problema es al querer pagar con tarjeta de crédito y escanear un código no emitido por la aplicación que está usando.

No obstante, al igual que ocurrió con la prolongada interoperabilidad de los códigos QR, las modificaciones técnicas se retrasaron más de lo anticipado. En resumen, el objetivo del BCRA era forzar a que todas las billeteras digitales pudieran leer los códigos QR , ya que, aunque estos códigos fueran interoperables, las aplicaciones no estaban necesariamente preparadas para gestionarlos.

“Si no pasa ninguna cosa rara, el 1° de agosto debería estar la interoperabilidad de las billeteras . Siempre cuando se hacen las pruebas piloto aparecen errores y casos de aplicaciones que no se usan. Eso alcanza para frenar la puesta en marcha ”, señalaba una fuente del sector de pagos al cierre de la semana pasada.

Al igual que con el código QR interoperable, el inconveniente surge cuando el usuario intenta pagar con una tarjeta de crédito al escanear un código que no ha sido generado por la aplicación que está utilizando. En el ámbito empresarial, se comentaba que Mercado Pago no permitía que su billetera leyera códigos de otras plataformas o ofrecía menos opciones de pago a sus usuarios. No obstante, representantes de la empresa informaron a colegas de TN que están trabajando en las adaptaciones necesarias y han solicitado las integraciones correspondientes.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

“Aún falta que el resto de las redes de QR de otros agregadores y adquirentes estén 100% operativas para pagos con tarjeta de crédito. En algunos casos, ya estamos haciendo pruebas piloto”, indicaron. Al comenzar este proceso, la compañía de Marcos Galperín considera que ha cumplido con la exigencia que el BCRA había establecido para este miércoles.

Simultáneamente, en Mercado Pago destacaron que son los únicos participantes del sistema que están cumpliendo completamente con la interoperabilidad de los códigos QR, que fue el primer paso en esta iniciativa regulatoria diseñada para permitir que los usuarios escaneen cualquier código con cualquier billetera y paguen con el método que elijan (transferencia, tarjeta de débito o tarjeta de crédito).

El problema surge cuando el usuario quiere pagar con tarjeta de crédito mediante QR.

La normativa para la interoperabilidad de los códigos QR comenzó a aplicarse oficialmente el 30 de abril. Sin embargo, el proceso estuvo estancado hasta el 30 de mayo, cuando el BCRA reguló las comisiones y creó un manual para manejar casos de fraude. Además, las pruebas iniciales enfrentaron varios retrasos antes de alcanzar la plena implementación a mediados de julio.

El Banco Central ya pasó la página

En la organización liderada por Santiago Bausili, afirman que la cuestión de la interoperabilidad está resuelta. Creen que la regulación está completa y, aunque no tienen previsto extender el plazo, el BCRA mostrará cierta flexibilidad. Según lo informado, los aspectos que presenten problemas se irán ajustando gradualmente con el uso y la experiencia.

Este miércoles todas las billeteras virtuales deberían leer todos los QR y permitir al usuario elegir cualquier medio de pago.

Por lo tanto, en los próximos meses, la agenda del regulador en materia de métodos de pago se enfocará en nuevas áreas. Entre las principales preocupaciones del directorio se encuentran temas como el open banking (la posibilidad de compartir información financiera de manera abierta entre los distintos actores del mercado), la prevención de fraudes, la seguridad cibernética en el ámbito financiero y la optimización de la infraestructura de pagos.

