Libertad vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

Libertad y el Millonario se miden por la llave 3 de la Copa Libertadores el jueves 14 de agosto a las 21:30 (hora Argentina), en el estadio el Tuyukuá.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de mayo, en Fase de grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2024, y River Plate se impuso por 2 a 0.

Wilton Pereira Sampaio es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de Libertad en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Alianza Lima 0 vs Libertad 1 (1 de abril)

: Alianza Lima 0 vs Libertad 1 (1 de abril) Fase de Grupos : Libertad 2 vs Talleres 0 (8 de abril)

: Libertad 2 vs Talleres 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril)

: Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril) Fase de Grupos : Talleres 0 vs Libertad 0 (8 de mayo)

: Talleres 0 vs Libertad 0 (8 de mayo) Fase de Grupos : São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo)

: São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo) Fase de Grupos: Libertad 2 vs Alianza Lima 2 (27 de mayo)

Los resultados de River Plate en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Universitario 0 vs River Plate 1 (2 de abril)

: Universitario 0 vs River Plate 1 (2 de abril) Fase de Grupos : River Plate 0 vs Barcelona 0 (8 de abril)

: River Plate 0 vs Barcelona 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Independiente del Valle 2 vs River Plate 2 (23 de abril)

: Independiente del Valle 2 vs River Plate 2 (23 de abril) Fase de Grupos : Barcelona 2 vs River Plate 3 (8 de mayo)

: Barcelona 2 vs River Plate 3 (8 de mayo) Fase de Grupos : River Plate 6 vs Independiente del Valle 2 (15 de mayo)

: River Plate 6 vs Independiente del Valle 2 (15 de mayo) Fase de Grupos: River Plate 1 vs Universitario 1 (27 de mayo) Horario Libertad y River Plate, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.