domingo 17 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de mayo de 2026 - 11:47
Copa Libertadores

Liga de Quito vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo G de la Copa Libertadores

La previa del choque de Liga de Quito ante Lanús, a disputarse en la Casa Blanca el miércoles 20 de mayo desde las 21:30 (hora Argentina). El árbitro será Andrés Rojas Noguera.

+ Seguir en
Liga de Quito vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo G de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Liga de Quito recibirá a Lanús, en el marco de la fecha 5 del grupo G de la Copa Libertadores, el próximo miércoles 20 de mayo a partir de las 21:30 (hora Argentina), en la Casa Blanca.

Lee además
junior vs sporting cristal: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del grupo f de la copa libertadores

Junior vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores
cusco fc vs independiente medellin: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del grupo a de la copa libertadores

Cusco FC vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores

Así llegan Liga de Quito y Lanús

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores

Liga de Quito sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Mirassol. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 3 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Lanús en partidos de la Copa Libertadores

Lanús viene de perder contra Always Ready por 0 a 4. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad y ganó 2. Marcó 2 goles y recibieron 5.

Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el marcador favoreció a Lanús con un marcador de 1-0.

Aunque con objetivos distintos, para ambos es importante llevarse la mayor cantidad de puntos de este partido. El Granate se encuentra en posición de segunda línea y buscará perseguir el liderazgo del grupo. LDU Quito tiene que recuperar terreno: se ubica en el tercer puesto y tiene 6 puntos.

Andrés Rojas Noguera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fecha y rival de Liga de Quito en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo G - Fecha 6: vs Always Ready: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Lanús en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo G - Fecha 6: vs Mirassol: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Liga de Quito y Lanús, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Junior vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores

Cusco FC vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores

Flamengo vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores

Palmeiras vs Cerro Porteño: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores

Nacional vs Universitario: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B de la Copa Libertadores

Lo que se lee ahora
Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud video
Deportes.

Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Heladas en la puna.
Jujuy.

Alerta por un ingreso de aire polar con heladas en el norte del país: cuándo entra a Jujuy

Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud video
Deportes.

Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud

Bolivia en tensión: Rutas cortadas e intervención militar y policial para liberarlas 
Mundo.

Crisis y tensión en Bolivia: bloqueos, operativo de seguridad y toma del aeropuerto

Canelo se reencontró con su dueña.
Jujuy.

Final feliz: la jujeña que no podía traer a su perro desde El Calafate ya se reencontró con Canelo

Parque Nacional Calilegua: desde cuándo se paga entrada y cuánto cuesta
Turismo.

Parque Nacional Calilegua: desde cuándo se paga entrada y cuánto cuesta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel