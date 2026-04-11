Liga de Quito vs Mirassol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo G de la Copa Libertadores

Liga de Quito recibe el próximo martes 14 de abril a Mirassol por la fecha 2 del grupo G de la Copa Libertadores, a partir de las 23:00 (hora Argentina) en la Casa Blanca.
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Liga de Quito recibe el próximo martes 14 de abril a Mirassol por la fecha 2 del grupo G de la Copa Libertadores, a partir de las 23:00 (hora Argentina) en la Casa Blanca.
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Liga de Quito sacó un triunfo frente a Always Ready, con un marcador 1-0.
Mirassol llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Lanús.
Con 3 puntos y 1 gol, Mirassol encabeza el Grupo G, mientras que LDU Quito está en segunda posición, sumó 3 unidades y convirtió 1 tanto.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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