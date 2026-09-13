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13 de septiembre de 2026 - 13:04
Copa Libertadores

Liga de Quito vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Palpitamos la previa del choque entre Liga de Quito y Palmeiras. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Wilmar Roldán Pérez.

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Liga de Quito vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Palmeiras llega más confiado tras ganar por 1 a 0 en la ida y sueña con llegar a las Semifinales, mientras que LDU Quito no querrá perder su oportunidad cuando este miércoles 16 de septiembre se enfrenten en la Casa Blanca. El partido por la llave 3 de la Copa Libertadores comenzará a las 19:00 (hora Argentina).

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Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y fue Palmeiras quien ganó 1 a 0.

Wilmar Roldán Pérez es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Always Ready 0 vs Liga de Quito 1 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Lanús 1 vs Liga de Quito 0 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Lanús 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Always Ready 2 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Mirassol 1 vs Liga de Quito 1 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Liga de Quito 0 vs Mirassol 0 (5-4 en penales a favor de Liga de Quito) (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Palmeiras 1 vs Liga de Quito 0 (9 de septiembre)
Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 1 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Palmeiras 1 vs Liga de Quito 0 (9 de septiembre)
Horario Liga de Quito y Palmeiras, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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