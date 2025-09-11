Los Andes vs Almagro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional se jugará el próximo domingo 14 de septiembre a las 13:05 (hora Argentina).

Así llegan Los Andes y Almagro Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Los Andes en partidos de la Primera Nacional Los Andes no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Dep. Madryn. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y 3 fueron empate. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 2.

Últimos resultados de Almagro en partidos de la Primera Nacional Almagro sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con San Miguel. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 derrota y 3 empates. Ha convertido 4 goles y ha recibido 6 en contra.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 10 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Almagro resultó vencedor por 1 a 0. El árbitro designado para el encuentro es Javier Delbarba.

Fechas y rivales de Los Andes en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Almagro en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar Horario Los Andes y Almagro, según país Argentina y Chile (Santiago): 13:05 horas

Colombia y Perú: 11:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:05 horas

