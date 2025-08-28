Los Andes vs San Miguel: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

El cotejo entre Los Andes y San Miguel, por la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional, se jugará el próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Eduardo Gallardón.
Así llegan Los Andes y San Miguel
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Los Andes en partidos de la Primera Nacional
Los Andes viene de un resultado igualado, 1-1, ante Deportivo Maipú. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 3.
Últimos resultados de San Miguel en partidos de la Primera Nacional
San Miguel viene de caer derrotado 0 a 2 ante Quilmes. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue San Miguel quien ganó 1 a 0.
Fabrizio Llobet es el elegido para dirigir el partido.
Fechas y rivales de Los Andes en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 30: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 31: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 32: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 33: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 34: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Miguel en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 30: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 31: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 32: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 33: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 34: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
Horario Los Andes y San Miguel, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.