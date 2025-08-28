Los Andes vs San Miguel: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Los Andes y San Miguel, por la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional, se jugará el próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Eduardo Gallardón.

Así llegan Los Andes y San Miguel Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Los Andes en partidos de la Primera Nacional Los Andes viene de un resultado igualado, 1-1, ante Deportivo Maipú. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 3.

Últimos resultados de San Miguel en partidos de la Primera Nacional San Miguel viene de caer derrotado 0 a 2 ante Quilmes. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue San Miguel quien ganó 1 a 0. Fabrizio Llobet es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Los Andes en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 30: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de San Miguel en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 30: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar Horario Los Andes y San Miguel, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

