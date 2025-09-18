jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 07:20
MLS

Los Angeles FC vs Real Salt Lake: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

La previa del choque de Los Angeles FC ante Real Salt Lake, a disputarse en el BMO Stadium el domingo 21 de septiembre desde las 22:00 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

Los Angeles FC recibirá a Real Salt Lake, en el marco de la semana 29 de la MLS, el próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 22:00 (hora Argentina), en el BMO Stadium.

Así llegan Los Angeles FC y Real Salt Lake

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Los Angeles FC en partidos de la MLS

Los Angeles FC viene de vencer a San José Earthquakes con un marcador de 4-2. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 12.

Últimos resultados de Real Salt Lake en partidos de la MLS

Real Salt Lake viene de derrotar a Sporting Kansas City con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 3 ocasiones. Anotó 5 goles y le han convertido 11 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de septiembre, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y el marcador favoreció a Los Angeles FC con un marcador de 1-4.


Fechas y rivales de Los Angeles FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs St. Louis City: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Atlanta United: 5 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 17: vs Toronto FC: 8 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 19: vs Austin FC: 12 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Colorado Rapids: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Real Salt Lake en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs Austin FC: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Colorado Rapids: 4 de octubre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Seattle Sounders: 11 de octubre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs St. Louis City: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Los Angeles FC y Real Salt Lake, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

