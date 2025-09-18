Los Angeles FC vs Real Salt Lake: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Los Angeles FC recibirá a Real Salt Lake, en el marco de la semana 29 de la MLS, el próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 22:00 (hora Argentina), en el BMO Stadium.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Los Angeles FC recibirá a Real Salt Lake, en el marco de la semana 29 de la MLS, el próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 22:00 (hora Argentina), en el BMO Stadium.
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Los Angeles FC viene de vencer a San José Earthquakes con un marcador de 4-2. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 12.
Real Salt Lake viene de derrotar a Sporting Kansas City con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 3 ocasiones. Anotó 5 goles y le han convertido 11 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de septiembre, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y el marcador favoreció a Los Angeles FC con un marcador de 1-4.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.