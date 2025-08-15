Los tres candidatos que podrían redefinir el rumbo político de Bolivia

Con propuestas que van desde la apertura económica hasta la “austeridad inteligente”, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Andrónico Rodríguez concentran gran parte de la atención en las elecciones presidenciales de este domingo , en una contienda que podría reconfigurar el mapa político del país .

A sus 65 años, el ex mandatario Jorge Quiroga se presenta como candidato de la coalición Libre con un perfil liberal y un fuerte rechazo a lo que denomina “20 años perdidos de socialismo”. Su carrera política comenzó como vicepresidente de Hugo Banzer en 1997 y asumió la presidencia en 2001 tras la renuncia del mandatario por problemas de salud.

En esta campaña, promete tratados de libre comercio con Europa y China, reducción del tamaño del Estado, privatización de empresas públicas deficitarias y el retorno de la DEA para combatir el narcotráfico.

Conocido por su éxito en el negocio del cemento y su incursión en cadenas internacionales como Burger King, Samuel Doria Medina (66) se define como socialdemócrata. Ex ministro de Planificación, basa su propuesta en eliminar subsidios a los combustibles, cerrar empresas estatales que generan pérdidas y mantener programas sociales clave para mitigar los impactos económicos. Afirma que su experiencia empresarial le permitirá reactivar la economía y generar consensos políticos.

Andrónico Rodríguez: juventud, ruptura y “austeridad inteligente”

El más joven de los tres, Andrónico Rodríguez (36), emergió del sindicalismo cocalero en el Chapare y llegó a la presidencia del Senado como figura destacada del MAS. Sin embargo, su ruptura con Evo Morales y la decisión de competir por la Alianza Popular le han costado apoyo en su base histórica.

Su propuesta central es la “austeridad inteligente”, enfocada en optimizar el uso de recursos públicos sin desatender políticas sociales. Aunque alcanzó el tercer lugar en intención de voto, los últimos sondeos lo ubican entre la cuarta y quinta posición.

Un país en disputa política y económica

Los comicios de este domingo se dan en medio de una fuerte polarización. Quiroga y Doria Medina representan corrientes liberales y de centro-derecha con agendas de apertura y reducción del gasto público, mientras Rodríguez busca un espacio en la izquierda alejada del liderazgo de Morales.

El resultado podría marcar un giro significativo en la política boliviana y redefinir sus alianzas internacionales y su modelo económico en los próximos años.