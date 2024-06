Lula Da Silva cuestionó a Javier Milei: "Dijo muchas tonterías"

El brasileño mencionó al libertario, con quien tiene una relación personal y política tensa. Lula Da Silva Subrayó que no sembrará discordia entre ambos países.

El gobierno argentino respondió de inmediato a las declaraciones: “ El Presidente no ha hecho nada de lo que tenga que arrepentirse ”, afirmó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, en Buenos Aires.

Lula Da Silva asegura que Milei debe pedirle disculpas a Brasil

“No conversé con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedirle disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías. Sólo quiero que él pida disculpas. Yo quiero a Argentina, es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina. No es un presidente de la República quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina”, fue la frase que expresó esta mañana.

“El pueblo brasileño y argentino es mayor que los presidentes. Ellos quieren vivir bien, quieren vivir en paz. Si el presidente de Argentina quiere gobernar Argentina está bien, que no intente gobernar el mundo”, añadió en una entrevista con el portal UOL al ser preguntado sobre su falta de contacto con el líder libertario durante la cumbre del G7 en Italia.

El presidente Lula Da Silva profundizó su pelea con su colega argentino, Javier Milei.

Lula también enfatizó que su administración maneja el caso de manera diplomática respecto a los numerosos activistas bolsonaristas implicados en la revuelta del 8 de enero de 2023 en Brasil, quienes han huido hacia Argentina desde que Milei asumió la presidencia en ese país. El presidente brasileño mencionó que hay informes de que algunos fugitivos ya han sido condenados, y su gobierno está evaluando la posibilidad de solicitar formalmente la extradición o exigir que, “en caso de que no quieran venir, que vayan presos en Argentina”.

Lula, un destacado líder de la izquierda latinoamericana, no ha establecido ningún contacto hasta el momento con Milei, quien tiene vínculos estrechos con la oposición de derecha en Brasil encabezada por Bolsonaro (2019-2022). La semana pasada, en la cumbre del G7 en Italia, Milei y Lula coincidieron por primera vez, pero evitaron interactuar, no cruzaron palabra y no se les vio juntos en ninguna fotografía.

Presidentes separados en el G7. Milei, el último de la izquierda en la foto, y Lula, el penúltimo, a la derecha.

Ambos se reunirán nuevamente el 8 de julio en Asunción durante la cumbre semestral del Mercosur. Lula ya ha anunciado su participación, al igual que el portavoz Adorni en nombre del presidente argentino.

