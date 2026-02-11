miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 19:06
Protesta.

Marcha en Jujuy contra la Reforma Laboral

Por calles de la ciudad de San Salvador de Jujuy se movilizan gremios y sindicatos expresando su repudio contra la Reforma Laboral.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Marcha contra la Reforma Laboral.

Marcha contra la Reforma Laboral.

La movilización cuenta con la participación de todos los sindicatos que integran la CGT Regional Jujuy, además de las dos centrales obreras de la CTA. También se sumaron gremios docentes y distintas organizaciones sociales, que expresan su preocupación por los cambios propuestos en la legislación laboral.

image
Marcha contra la Reforma Laboral.

Marcha contra la Reforma Laboral.

El recorrido de la marcha parte desde el estadio Federación de Básquet, continuó por las principales arterias del centro capitalino y finalizó en Plaza Belgrano con mensajes en rechazo a la iniciativa del Gobierno nacional.

Desde los gremios señalaron que la reforma laboral implicaría una "pérdida de derechos para los trabajadores y un retroceso en las condiciones laborales conquistadas, por lo que decidieron acompañar la jornada de protesta que se replica en distintos puntos del país".

Durante la movilización se registran cortes parciales de calles y demoras en el tránsito en el microcentro, por lo que se recomienda circular con precaución y utilizar vías alternativas.

image

Fredy Berdeja de la CGT regional Jujuy le comentó a Canal 4 que "es una marcha multitudinaria, lo hacemos en coherencia por o dispuesto a nivel nacional por la CGT. Hemos tenido charlas previas y ninguno de los articulos que tiene beneficia a los trabajadores, entre ellos el derecho a huelga que es una herramienta para defender nuestros derechos".

"El movimiento obrero ya sufrió estos intentos de avallasamientos, no lo vamos a permitir. No vamos a permitir esto, tenemos que impedir que esto siga avanzando. La CGT regional Jujuy nuclea a 54 sindicatos y todos están acá", añadió.

Por su parte, Gabriela Gresores, secretaria gremial Adiunju dijo que "cambia el destino de todos en general, la perdida de derechos es tan grande que solo puede traer más pobres. Nosotros los docentes universitarios perdemos el convenio colectivo de trabajo que hemos peleado durante décadas, es lo que nos resguarda. Cuando se empiezan a recortar derechos, se empieza por un lugar y luego eso avanza por otros lados".

WhatsApp Video 2026-02-11 at 18.57.49

