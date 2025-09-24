miércoles 24 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2025 - 09:17
Política.

Mario Pizarro en Caimancito: "Voy a llegar al Congreso para defender a los jujeños"

Mario Pizarro, candidato a diputado nacional del Frente Cambia Jujuy en Provincias Unidas, visitó Caimancito donde se reunió con su intendente.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Mario Pizarro, candidato del Frente Jujuy Crece, visitó Caimancito

Mario Pizarro, candidato del Frente Jujuy Crece, visitó Caimancito

El candidato a diputado nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, Mario Pizarro, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Caimancito, Daniel Gurrieri, y su equipo de gestión. Durante el encuentro, se abordaron las dificultades que atraviesan los municipios en el actual contexto económico y político del país.

Lee además
“Estamos tranquilos y sabemos que vamos a ganar”, dijerondesde Jujuy Crece
Elecciones.

"Estamos ganando en Quebrada, Puna, Valles y Yungas", aseguran desde el Frente Jujuy Crece
Contentos por este gran triunfo del Frente Jujuy Crece, dijo el gobernador
Elecciones.

"Contentos por este gran triunfo del Frente Jujuy Crece", dijo Carlos Sadir

WhatsApp Video 2025-09-24 at 08.55.02

Críticas al gobierno nacional

Pizarro cuestionó con dureza el rumbo de la administración de Javier Milei, a la que acusó de “abandonar a los argentinos” al eliminar fondos para obras y servicios esenciales. “El gobierno nacional abandonó a los argentinos, eliminando el envío de fondos para obras y servicios indispensables, pero en Jujuy hay un Estado cercano a la gente que resuelve problemas”, afirmó.

En este marco, destacó la “fuerte presencia del Gobierno de Jujuy” en materia de infraestructura y asistencia a los municipios, subrayando que esas políticas permitieron dar respuesta a las necesidades de los vecinos.

Compromiso en el Congreso

De cara a las elecciones, el candidato aseguró que su propósito es llegar al Congreso de la Nación para representar a la provincia. “Voy a llegar al Congreso de la Nación para defender a los jujeños, parado en la vereda opuesta a la de Milei”, expresó.

Asimismo, enfatizó que su campaña se basa en el contacto directo con la gente. “En cada ciudad pongo la cara y miro a los ojos a los jujeños para decirnos con franqueza lo que falta hacer y hay que corregir”, remarcó.

Recorrida por el interior

Pizarro viene desarrollando una agenda de recorridas por distintas localidades del interior provincial. En este marco, aseguró que el diálogo con los vecinos es clave para “conversar sobre la crítica situación del país, situación resultante de un presidente que atropella todo y a todos con crueldad”.

Un mensaje político

La visita a Caimancito se inscribe en la estrategia de Pizarro de consolidar un mensaje de oposición a Milei desde una perspectiva provincial, reivindicando el rol del Estado jujeño en contraposición a las políticas nacionales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Estamos ganando en Quebrada, Puna, Valles y Yungas", aseguran desde el Frente Jujuy Crece

"Contentos por este gran triunfo del Frente Jujuy Crece", dijo Carlos Sadir

Candidatos del Frente Jujuy Crece para las Elecciones 2025

El frente Jujuy Crece definió su estrategia electoral

María Inés Zigarán: "Somos la alternativa que necesita el país y los jujeños"

Lo que se lee ahora
Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Victoria Zamar. video
FNE 2025.

El emotivo mensaje del padre de Victoria Zamar que emocionó a todos

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Candidatas para la Elección Nacional 2025 video
Agenda.

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero video
Investigación.

Caso Matías Jurado: en las próximas horas podría confirmarse una quinta víctima

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel