Mario Pizarro en Caimancito: "Voy a llegar al Congreso para defender a los jujeños"

El candidato a diputado nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas , Mario Pizarro, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Caimancito , Daniel Gurrieri, y su equipo de gestión. Durante el encuentro, se abordaron las dificultades que atraviesan los municipios en el actual contexto económico y político del país.

Pizarro cuestionó con dureza el rumbo de la administración de Javier Milei , a la que acusó de “abandonar a los argentinos” al eliminar fondos para obras y servicios esenciales. “El gobierno nacional abandonó a los argentinos, eliminando el envío de fondos para obras y servicios indispensables, pero en Jujuy hay un Estado cercano a la gente que resuelve problemas”, afirmó.

En este marco, destacó la “fuerte presencia del Gobierno de Jujuy” en materia de infraestructura y asistencia a los municipios, subrayando que esas políticas permitieron dar respuesta a las necesidades de los vecinos.

Compromiso en el Congreso

De cara a las elecciones, el candidato aseguró que su propósito es llegar al Congreso de la Nación para representar a la provincia. “Voy a llegar al Congreso de la Nación para defender a los jujeños, parado en la vereda opuesta a la de Milei”, expresó.

Asimismo, enfatizó que su campaña se basa en el contacto directo con la gente. “En cada ciudad pongo la cara y miro a los ojos a los jujeños para decirnos con franqueza lo que falta hacer y hay que corregir”, remarcó.

Recorrida por el interior

Pizarro viene desarrollando una agenda de recorridas por distintas localidades del interior provincial. En este marco, aseguró que el diálogo con los vecinos es clave para “conversar sobre la crítica situación del país, situación resultante de un presidente que atropella todo y a todos con crueldad”.

Un mensaje político

La visita a Caimancito se inscribe en la estrategia de Pizarro de consolidar un mensaje de oposición a Milei desde una perspectiva provincial, reivindicando el rol del Estado jujeño en contraposición a las políticas nacionales.