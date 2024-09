Mark Wahlberg hará una película donde salvará la Copa del Mundo para Argentina

La entrevista fue llevada a cabo por la periodista Lucía Agosta quien consiguió la información del propio actor luego de hablar de su última película El Sindicato. En un momento de la nota, el artista dijo: “¿Puedo decirte, compartir una cosa que estoy aprendiendo ahora mismo? ¿Y que creo que el pueblo de Argentina va a amar más que a nada? Estoy haciendo una película donde salvo la Copa del Mundo para Argentina. Y estoy aprendiendo fútbol”.

Mark Wahlberg Mark Wahlberg se prepara para salvar la Copa del Mundo

Detalles de la película donde se salva la Copa del Mundo

Debido a que todavía no está lista la película, Mark Wahlberg no pudo contar mucho sobre el tema, pero dejó en claro que es una película que le va a gustar al público argentino. “Pero puedo decirte, ¡Wow!, espera al año que viene”, dijo el actor de TED y bromeó con la idea de que a Brasil puede ser que no le guste la película.

A pesar de estar aprendiendo del deporte explicó que le parece duro a diferencia del Football Americano ya que le gusta usar más las manos. Mark Wahlberg ya había hecho una película de Football Americano en 2006 cuando entró en la piel de Vince Papale jugador de Philadelphia Eagles entre 1976 y 1978.

Sin embargo, para ver al actor salvar la Copa del Mundo habrá que esperar a 2025 cuando la película llegue a los cines. Aún no se sabe quién más acompañará a la estrella de Hollywood ni como se llamará el filme. ¿Actuará Messi?

image.png La Copa del Mundo será salvada en una nueva película

