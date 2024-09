Prime Video y una película escondida de Ricardo Darín que dejó huella

Ricardo Darín entrega una actuación sobresaliente que, en conjunto con el resto del reparto, convierte a "La fuga" en una de las cintas más cautivadoras de los últimos tiempos.

La fuga es una de esas películas que atrapan desde el primer momento.

De qué trata "La fuga", de Prime Video

Ricardo Darín encabeza un elenco que interpreta a siete individuos dispuestos a jugarse todo por alcanzar la libertad. "La fuga" relata la vida de estos siete prisioneros, cada uno con sus razones y pasado, quienes tras largos meses de preparación y esfuerzo consiguen cavar un túnel que les permitirá salir de los muros de la Penitenciaría Nacional en Buenos Aires.

Este drama histórico arranca con los preparativos para la huida y mantiene un ritmo intenso mientras muestra las tensiones que enfrentan estos hombres en su desesperado intento de escapar.

En 1928, los prisioneros consiguen escapar a través de un túnel que los lleva hasta una carbonería, pero lo que parecía una fuga impecable se complica debido a un error en el cálculo de la ubicación de la salida. Este hecho verídico es la base de la película, que retrata la angustia de estos hombres por dejar atrás la cárcel y las medidas extremas que están dispuestos a tomar para evitar ser capturados nuevamente.

Los protagonistas de "La fuga" son variados y profundos, abarcando desde anarquistas y asesinos hasta estafadores e incluso un hombre inocente condenado erróneamente. Tras lograr huir de la prisión, cada uno de ellos enfrenta un destino distinto, y el film sigue de cerca sus trayectorias y elecciones, manteniendo al público en constante tensión.

Disponible en Amazon Prime Video: una película imperdible

"La fuga" es una de esas cintas que capturan la atención desde el inicio. Con un guion inspirado en un evento real y las interpretaciones de un elenco encabezado por Ricardo Darín, logra mantener al público enganchado a lo largo de toda la historia. No sorprende que esta película argentina haya alcanzado un gran éxito en Amazon Prime Video, donde continúa siendo de las más populares.

Si todavía no has visto "La fuga", ahora es el momento ideal. Este film no solo narra de manera brillante una evasión carcelaria, sino que también ofrece un profundo examen de sus personajes y las elecciones que hacen bajo presión. Con una recreación extraordinaria y un reparto de primer nivel, se perfila como una de esas películas que permanecen en la memoria por mucho tiempo.

