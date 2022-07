Martín Guzmán renunció como ministro de Economía

Tranquilizar la economía

Dentro de las extensas carillas en donde explica los motivos que llevaron a su renuncia, Martín Guzmán señala que: “la primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica”, señala.