Met Gala 2025: los mejores looks del evento más importante de la moda y el arte

El evento da paso a la apertura de una nueva muestra organizada por el Costume Institute . Como es costumbre, la gala reúne a personalidades destacadas de la música , el cine , la moda y el deporte , quienes se presentan en la alfombra roja , convertida por una noche en un centro de elegancia internacional. Los diseñadores Javier Saiach , Gabriel Lage y Marcelo Giacobbe evaluaron cada uno de los looks.

Bad Bunny.

Pharrell Williams

Pharrell Williams.

Javier Saiach reflexionó sobre el look de Pharrell Williams: “Sobrio, correcto y peligrosamente olvidable. Muy, diría yo. El blazer texturado de doble abotonadura tiene cierta gracia artesanal, pero el pantalón ancho y corto desequilibra la proporción y achata la figura. Un ‘ni’: un look que cumple sin arriesgar, en una noche donde la moda pide más que ser sobrio”.

Anna Wintour

Anna Wintour.

En cuanto al paso de Anna Wintour por la alfombra de la Met Gala, Lage señaló: “Una muestra perfecta del leitmotiv de la gala: la sastrería masculina, en este caso combinada con un lencero notable y un anticipo de lo que se impone, la revalorización tanto de la sastrería como de la alta costura, en hombre y mujer. Lo hecho a medida parece ser el eje más relevante de esta edición, y en este equipo hay un claro ejemplo de ello. Anna Wintour lleva un trabajo impecable, uno de los mejores looks que se le vio“.

Miley Cyrus

Miley Cyrus es, como siempre, una de las estrellas más esperadas de la ceremonia.

Rihanna

Rihanna completó el look de Marc Jacobs con un sombrero de ala ancha en tono negro que cubrió gran parte del rostro, y una corbata fina con estampado rojo.

Rihanna, quien está a la espera de su tercer bebé, hizo su aparición en la Met Gala con un atuendo inspirado en la sastrería masculina clásica. Este conjunto consistió en una chaqueta corta de estilo smoking en color negro, una camisa blanca y una falda larga con rayas diplomáticas, diseñada para ajustarse a su abdomen y resaltar su embarazo. La falda presentó una estructura asimétrica en la parte posterior, con drapeados amplios que evocaron la forma de una cola o un lazo deshecho.

Sydney Sweeney

La actriz estadounidense Sydney Sweeney llevó un vestido largo de lentejuelas negras con silueta sirena.

Kim Kardashian

El estilismo de Kim Kardashian incluyó cadenas plateadas colgando del lateral del vestido.

Kim Kardashian deslumbró en la Met Gala con un vestido de una sola pieza, fabricado en un tejido que recreaba la textura del cuero grabado, con un patrón tipo cocodrilo. El diseño se ajustaba al cuerpo con una silueta de sirena, estrechándose hasta las rodillas y culminando en una cola que se extendía hacia atrás. El escote del vestido era en forma de corazón, con una estructura definida y los hombros caídos, mientras que la espalda quedaba completamente al descubierto, con tiras entrecruzadas que resaltaban la cintura y generaban un efecto de corset.

Willy Chavarria y Maluma

Willy Chavarria y Maluma.

El diseñador Willy Chavarria y Maluma posaron juntos en la gala. El primero lució un traje en satén rosa claro, de chaqueta amplia con solapas pronunciadas y pantalón de corte recto. El cantante, en tanto, optó por un conjunto texturizado en tonos verde esmeralda y azul petróleo, con abrigo largo de cuello alto y pantalón ancho, ambos del mismo tejido de acabado iridiscente.

Lewis Hamilton

El copresidente de la gala Lewis Hamilton eligió un conjunto de sastrería en tono marfil compuesto por chaqueta corta tipo frac, de solapa ancha, con doble botonadura y pantalón recto a juego.

“Lo de Lewis Hamilton es increíble. Tiene una solapa refinada, trabajada de una manera muy especial. El traje está ornamentado. Los ornamentos no son cargados: le dan una distinción absoluta, le otorgan modernidad. Esta sastrería es maravillosa e impecable", consideró Lage.

Shakira

Shakira posó con un vestido rosa de Prabal Gurung.

“Me encanta Shakira en rosa, con un look que deja ver sus curvas. La capa se ve majestuosa. Ella siempre logra, a pesar de usar un look exagerado, equilibrarlo con un pelo y make up natural”.

Dua Lipa

Dua Lipa y un look de Chanel.

Dua Lipa desfiló con un vestido negro de transparencia sutil, escote en V profundo y aplicaciones de pedrería que recorrían el cuerpo. La parte inferior fusionaba una falda de tul largo que rozaba el suelo con una estructura más corta adornada con plumas negras, ajustada a la cintura para realzar la figura.