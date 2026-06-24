miércoles 24 de junio de 2026
24 de junio de 2026 - 10:42
en vivo Deportes.

Minuto a minuto de la definición de la Fecha 3 el miércoles 24 de junio en el Mundial 2026

Este miércoles 24 de junio inicia la definición de los grupos A, B y C del Mundial 2026. Se conocerá quiénes clasifican a 16avos de final. Seguí el minuto a minuto.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Mundial 2026

Mundial 2026

EN VIVO

El Mundial 2026 continúa este miércoles 24 de junio con el inicio de la Fecha 3, en una jornada que tendrá seis partidos definitorios para la clasificación a 16avos de final de la Copa del Mundo. Seguí el minuto a minuto de una jornada cargada de partidos increíbles.

Live Blog Post

Las selecciones que ya fueron eliminadas del Mundial 2026

Ya hay cinco selecciones que se quedaron sin chances de avanzar a los 16avos de final: Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá. La eliminación de las selecciones a falta de todavía un partido y cuando este Mundial también premia a los mejores ocho terceros, se debe principalmente al nuevo sistema implementado por la FIFA para el desempate.

Live Blog Post

El video de Messi el día de su cumpleaños

Embed - NOS VOLVIMOS A ILUSIONARRRR El video que subió Lionel Messi el día de su cumpleaños

Live Blog Post

Resultados de las primeras fechas del Mundial 2026

Embed

Live Blog Post

El Grupo A cierra la jornada

Por último, desde las 22:00 se disputarán los dos encuentros del Grupo A. México, ya clasificado como primero, enfrentará a una República Checa necesitada de un triunfo y Corea del Sur va por el segundo lugar de la zona ante el débil Sudáfrica que depende de un milagro para seguir en la Copa del Mundo.

Live Blog Post

El Grupo C se cierra con Brasil buscando el primer lugar

Unas horas más tarde se cerrará el Grupo C, con Brasil buscando finalizar primero ante Escocia, y Marruecos haciendo lo propio contra Haití, ambos encuentros desde las 19:00. Brasileños y marroquíes llegan igualados en la cima con 4 puntos y la diferencia de gol podrá ser determinante.

Live Blog Post

La acción arranca con la definición del Grupo B

La acción comenzará a las 16:00 con Suiza-Canadá y Bosnia-Qatar, que se jugarán los cupos del Grupo B con los canadienses y los suizos con más chances de meterse en 16vos. de final.

Live Blog Post

Mirá los detalles de los partidos del miércoles 24 de junio

Embed

Live Blog Post

Los partidos del miércoles 24 de junio

16 HORAS

  • Suiza vs Canadá
  • Bosnia vs Qatar

19 HORAS

  • Escocia vs Brasil
  • Marruecos vs Haití

22 HORAS

  • Sudáfrica vs Corea
  • República Checa vs México

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: Croacia venció a Panamá por el Grupo L

Mundial 2026: Inglaterra empató 0 a 0 ante Ghana

Mundial 2026: Portugal goleó a Uzbekistán con un histórico Cristiano Ronaldo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel