en vivo Deportes. Minuto a minuto de la definición de la Fecha 3 el miércoles 24 de junio en el Mundial 2026

Este miércoles 24 de junio inicia la definición de los grupos A, B y C del Mundial 2026. Se conocerá quiénes clasifican a 16avos de final. Seguí el minuto a minuto.

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