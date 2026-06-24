Minuto a minuto de la definición de la Fecha 3 el miércoles 24 de junio en el Mundial 2026

El Mundial 2026 continúa este miércoles 24 de junio con el inicio de la Fecha 3, en una jornada que tendrá seis partidos definitorios para la clasificación a 16avos de final de la Copa del Mundo. Seguí el minuto a minuto de una jornada cargada de partidos increíbles.
Las selecciones que ya fueron eliminadas del Mundial 2026
Ya hay cinco selecciones que se quedaron sin chances de avanzar a los 16avos de final: Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá. La eliminación de las selecciones a falta de todavía un partido y cuando este Mundial también premia a los mejores ocho terceros, se debe principalmente al nuevo sistema implementado por la FIFA para el desempate.