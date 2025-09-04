Mitre (SE) vs Def. de Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Mitre (SE) recibe el próximo domingo 7 de septiembre a Def. de Belgrano por la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Ciudad de La Banda.

Así llegan Mitre (SE) y Def. de Belgrano El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Mitre (SE) en partidos de la Primera Nacional En la jornada previa, Mitre (SE) igualó 2-2 el juego ante Chacarita. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 6 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Def. de Belgrano en partidos de la Primera Nacional Def. de Belgrano llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Colón. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 4 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Def. de Belgrano fue el ganador por 1 a 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Nelson Sosa.

Fechas y rivales de Mitre (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 31: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Def. de Belgrano en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 31: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar Horario Mitre (SE) y Def. de Belgrano, según país Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







