viernes 03 de julio de 2026
3 de julio de 2026 - 10:54
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Mundial 2026: Argentina vs Cabo Verde minuto a minuto

Esta tarde desde la 19 la Selección Argentina sale a la cancha por los 16avos del Mundial 2026. Sumado a ello, Lionel Scaloni llega a los 100 partidos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Esta tarde desde la 19 la Selección Argentina sale a la cancha por los 16avos del Mundial 2026. Sumado a ello, Lionel Scaloni llega a los 100 partidos.

Esta tarde desde la 19 la Selección Argentina sale a la cancha por los 16avos del Mundial 2026. Sumado a ello, Lionel Scaloni llega a los 100 partidos.

Los numeros de Scaloni en los 100 partidos

Los numeros de Scaloni en los 100 partidos

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No será una noche más: Scaloni llegará a los 100 partidos al frente de la Albiceleste y lo hará con una identidad que los hinchas reconocen de memoria, la de un equipo que juega con fútbol, coraje y amor propio. Argentina sale otra vez a la cancha con el corazón en la camiseta, la garra de siempre y un país entero empujando desde cada rincón.

La historia de la Selección Argentina frente a debutantes

La Selección Argentina tiene una historia ampliamente favorable ante países que disputaban por primera vez un Mundial. Desde 1974, la Albiceleste enfrentó a Haití, Alemania Democrática, Grecia, Nigeria, Japón, Jamaica, Croacia, Costa de Marfil, Serbia y Montenegro, Bosnia, Islandia y Jordania. En la mayoría de esos cruces logró imponerse y varios partidos quedaron marcados por momentos inolvidables.

Uno de los recuerdos más fuertes se remonta a Estados Unidos 1994. Argentina goleó 4-0 a Grecia, en una tarde histórica porque Diego Maradona convirtió allí su último gol con la camiseta nacional. Cuatro días después, venció 2-1 a Nigeria, también debutante, con dos goles de Claudio Caniggia, en lo que terminaría siendo la despedida de Maradona de los Mundiales.

En Francia 1998, el equipo argentino compartió grupo con tres debutantes y ganó los tres partidos: 1-0 a Japón, 5-0 a Jamaica y 1-0 a Croacia. Ocho años más tarde volvió a encontrarse con dos selecciones que jugaban su primera Copa del Mundo: derrotó 2-1 a Costa de Marfil y goleó 6-0 a Serbia y Montenegro, partido que marcó la primera aparición mundialista de Lionel Messi.

La excepción más recordada fue el empate 1-1 ante Islandia en Rusia 2018, en una jornada difícil en la que Messi falló un penal. El antecedente más reciente fue el triunfo 3-1 sobre Jordania en la fase de grupos del Mundial 2026. Ahora, Cabo Verde aparece como otro debutante en el camino argentino y buscará desafiar una tendencia históricamente muy favorable para la Selección.

Gabriel Batistuta festeja su gol ante Jap&oacute;n, el &uacute;nico del primer partido de Francia '98, debut de la selecci&oacute;n asi&aacute;tica en los Mundiales

Gabriel Batistuta festeja su gol ante Japón, el único del primer partido de Francia '98, debut de la selección asiática en los Mundiales

Posible formación de la selección Argentina

Tras el último entrenamiento realizado, todo indica que Scaloni apostará por la base del equipo que disputó la fase de grupos.

  • Emiliano "Dibu" Martínez;
  • Nahuel Molina,
  • Cristian Romero,
  • Lisandro Martínez,
  • Facundo Medina o Nicolás Tagliafico;
  • Rodrigo De Paul,
  • Enzo Fernández,
  • Alexis Mac Allister;
  • Lionel Messi,
  • Lautaro Martínez
  • Thiago Almada.

La única incógnita pasa por el sector izquierdo de la defensa. Durante la conferencia de prensa previa al partido, el entrenador reconoció que mantiene una duda en ese puesto, aunque no dio mayores precisiones.

Los números de Scaloni en estos 99 partidos

Scaloni: 99 partidos frente a la Selección

  • 4 títulos
  • 72 victorias
  • 18 empates
  • 9 derrotas

Efectividad: 78,8%

El balance de los 99 partidos

  • 99 partidos oficiales y amistosos
  • 206 goles a favor
  • 50 goles en contra
  • Diferencia de gol: +156

El ciclo más ganador

  • Copa América 2021
  • Finalíssima 2022
  • Mundial 2022
  • Copa América 2024
  • 4 títulos en 100 partidos

Análisis futbolístico

Partidos disputados con equipos Sudamericanos:

  • 37 victorias
  • 15 empates
  • 8 caídas.

Con equipos del Norte y Centroamérica

  • 17 triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Frente a selecciones europeas

  • 6 victorias
  • 3 igualdades

Ante combinados de Asia

  • 7 partidos ganados
  • 1 derrota

Scaloni mantienen un andar ideal de 5 victorias previas al cruce decisivo de esta noche

Lionel Scaloni cumple 100 partidos al frente de la Selección Argentina

Este viernes, desde las 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami, Lionel Scaloni dirigirá su 100° partido al frente de la Selección Argentina frente a Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

A casi ocho años del debut en aquel 8 de septiembre del 2018 frente a Guatemala en Los Ángeles, el entrenador santafesino consolidó un ciclo brillante respaldado por cuatro títulos internacionales. El proceso que se inició cuando un entonces interino y cuestionado Scaloni hizo su debut formal en el banco de suplentes con una goleada por 3 a 0 ante Guatemala en la ciudad de Los Ángeles. Aquel punto de partida dio paso a la era más ganadora de las últimas décadas para la 'Albiceleste'.

Bajo la conducción del nacido en Pujato, la Albiceleste tiene un balance extraordinario que refleja un dominio absoluto a nivel global.

Partidos jugados: 99

  • Victorias: 72
  • Empates: 18
  • Derrotas: 9

Totalizando una efectividad de puntos obtenidos del 78,8%.

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, durante este trayecto, el equipo nacional marcó un total de 206 goles a favor y una sólida estructura defensiva que concedió solamente 50 tantos en contra, teniendo a Lionel Messi como el máximo artillero del ciclo con 58 gritos.

Goles

  • 206 goles a favor
  • 50 en contra
  • 58 tantos de Lionel Messi

Las estadísticas del ciclo Scaloni hasta el momento

En Mundiales

  • 7 victorias,
  • 2 empates
  • 1 derrota;

En Copas América

  • 13 victorias
  • 4 empates
  • 2 caídas

En Eliminatorias Sudamericanas

  • 23 triunfos
  • 8 igualdades
  • 4 partidos perdidos

La Finalíssima

  • 1 victoria

Amistosos Internacionales

  • 28 triunfos
  • 4 empates
  • 2 derrotas.

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