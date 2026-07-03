Mundial 2026: Argentina vs Cabo Verde minuto a minuto

La historia de la Selección Argentina frente a debutantes

La Selección Argentina tiene una historia ampliamente favorable ante países que disputaban por primera vez un Mundial. Desde 1974, la Albiceleste enfrentó a Haití, Alemania Democrática, Grecia, Nigeria, Japón, Jamaica, Croacia, Costa de Marfil, Serbia y Montenegro, Bosnia, Islandia y Jordania. En la mayoría de esos cruces logró imponerse y varios partidos quedaron marcados por momentos inolvidables.

Uno de los recuerdos más fuertes se remonta a Estados Unidos 1994. Argentina goleó 4-0 a Grecia, en una tarde histórica porque Diego Maradona convirtió allí su último gol con la camiseta nacional. Cuatro días después, venció 2-1 a Nigeria, también debutante, con dos goles de Claudio Caniggia, en lo que terminaría siendo la despedida de Maradona de los Mundiales.

En Francia 1998, el equipo argentino compartió grupo con tres debutantes y ganó los tres partidos: 1-0 a Japón, 5-0 a Jamaica y 1-0 a Croacia. Ocho años más tarde volvió a encontrarse con dos selecciones que jugaban su primera Copa del Mundo: derrotó 2-1 a Costa de Marfil y goleó 6-0 a Serbia y Montenegro, partido que marcó la primera aparición mundialista de Lionel Messi.

La excepción más recordada fue el empate 1-1 ante Islandia en Rusia 2018, en una jornada difícil en la que Messi falló un penal. El antecedente más reciente fue el triunfo 3-1 sobre Jordania en la fase de grupos del Mundial 2026. Ahora, Cabo Verde aparece como otro debutante en el camino argentino y buscará desafiar una tendencia históricamente muy favorable para la Selección.