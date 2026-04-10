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10 de abril de 2026 - 12:17
Mundo.

¿A qué hora llega Artemis II a la Tierra?

La cápsula Orion spacecraft entra en la etapa final tras sobrevolar la cara oculta de la Luna y la tripulación ya se prepara para el reingreso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La cápsula Orión encara el tramo final de su viaje tras completar el sobrevuelo por la cara oculta de la Luna.

La cápsula Orión encara el tramo final de su viaje tras completar el sobrevuelo por la cara oculta de la Luna.

La NASA mission Artemis II mission ya se encuentra en su fase de regreso a la Tierra. A bordo de la Orion spacecraft, los cuatro astronautas completaron las maniobras de reconocimiento en órbita lunar y ahora llevan adelante los procedimientos operativos finales antes de reingresar a la atmósfera terrestre.

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Según el cronograma oficial de la NASA, el amerizaje está previsto para este viernes 10 de abril a las 20:07 (17:07 PDT). El descenso se realizará frente a las costas de San Diego, en Estados Unidos. Para la Argentina, el arribo ocurrirá alrededor de las 21:00 de ese mismo día.

Los cuatro astronautas del Artemis II.

Los detalles del aterrizaje

La etapa conclusiva del descenso está prevista como un amerizaje controlado (splashdown) en el océano Pacífico. La NASA sigue de cerca la trayectoria de la cápsula y difundirá actualizaciones periódicas en sus informes diarios.

Además, el equipo técnico ofrecerá precisiones a las 17:00 en una transmisión especial programada para este miércoles. La cobertura podrá seguirse en todo momento a través del canal oficial de YouTube de la agencia, disponible las 24 horas.

Procedimientos técnicos para el ingreso a la atmósfera

El regreso a la Tierra implica realizar maniobras de altísima precisión por parte de los astronautas, que deberán orientar la nave hasta ubicar su sección posterior apuntando directamente hacia el Sol.

Imagen del 6 de abril de 2026 la Luna vista desde la nave espacial Orión.

“La prueba recopilará más datos sobre las cualidades de manejo y los sistemas de guiado, navegación y control. Al pilotar manualmente la cápsula hasta que apunte de cola al Sol, la tripulación podrá gestionar las condiciones térmicas y la generación de energía”, explicaron desde la misión.

Duración total y objetivos de la misión Artemis II mission

La misión espacial se puso en marcha el 1 de abril con el despegue desde la plataforma de lanzamiento. El itinerario completo contempla una duración de diez días, en los que la nave busca acercarse a la órbita lunar, realizar su recorrido alrededor de la Luna y luego regresar de forma segura con la tripulación a bordo.

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A diferencia de la Artemis I mission, esta etapa incluyó por primera vez la presencia de astronautas durante todo el trayecto.

El resultado exitoso de esta prueba de diez días es un paso clave para las siguientes fases del programa de exploración. La NASA proyecta un nuevo alunizaje en los próximos dos años, ya que los datos que aporten Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen serán fundamentales para validar los sistemas de soporte vital y la capacidad de transporte en futuras misiones de larga duración.

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