A Stefy Xipolitakis le prohibieron entrar en una pileta de Qatar: los motivos. 

“Che me vine a este lugar y me dijeron: '¿Te trajiste la malla para meterte?'”, comentó Stefy desde sus historias de Instagram. Y ella misma respondió: “ No, pero mirá, clavé este body...'. Noooo, me sacaron cagando”. Si bien la griega tenía una camiseta oficial de la Selección Argentina y un jean, debajo llevaba una malla enteriza blanca y cavada al extremo.

Así, en otra historia virtual Xipolitakis le pregunta a una empleada del spa “¿Cómo miércoles me tengo que poner para entrar a la pileta?”, al tiempo que la mujer le explica en inglés que debía vestir una malla que le cubriera el torso, los hombros y la cola. Algo así como un short.

Redes sociales Stefy Xipolitakis se puso una malla enteriza blanca y cavada al extremo. Twitter

Fue allí que Stefy Xipolitakis volvió a levantarse la remera, mostrándole su sensual y cavada malla a la empleada, pero ésta riéndose disparó sombrada: “¡¡¡No, eso no está permitido!!!”. “La cagué toda, olvidate, afuera”, concluyó con pícara Xipolitakis.

Stefy Xipolitakis, al igual que un sin fin de mujeres de países occidentales, deben respetar ciertas normas a la hora de ingresar a una pileta o disfrutar de las aguas del mar qatarí.

Reglas para las mujeres en Qatar

El Estado musulmán cuenta con una serie de reglas que le prohíben a cualquier dama “enseñar los hombros, utilizar vestimentas con escotes pronunciados y pantalones demasiado cortos, al igual que bikinis”.

Las mujeres casadas deben obedecer a su esposo y no pueden rehusarse a tener relaciones sexuales salvo por razones “legitimas”, según la ley de Qatar. Además, para las mujeres es muy difícil divorciarse, y aún más obtener la tutela sobre los hijos tras un divorcio.

Al momento de heredar, las hijas reciben la mitad de lo que reciben los hijos. Además, solo los hombres en Qatar pueden pasar automáticamente la ciudadanía a sus hijos, y las mujeres qataríes que se casan con extranjeros deben en cambio solicitar el acceso a la misma, con numerosas restricciones.

En Qatar no hay leyes contra la violencia doméstica ni dispositivos para proteger a las víctimas, aunque si está prohibido que los esposos dañen física o moralmente a sus esposas. Así, las mujeres pueden ser forzadas a retornar a sus hogares, aún si fueron víctimas de violencia doméstica.

Las mujeres qataríes deben obtener el permiso de las figuras masculinas para casarse, estudiar en el extranjero con un beca del gobierno, trabajar en puestos gubernamentales, viajar, recibir ciertas atenciones respecto a la salud reproductiva entre otras, según el informe titulado 'Todo lo que tengo que hacer está vinculado a un hombre: las mujeres y las reglas de tutela masculina de Qatar', publicado a través de Human Rights Watch.