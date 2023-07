image.png

Así, el exmandatario podría recién regresar a la política electoral al cumplir 75 años, destacó este viernes un informe de la TV Pública.

Todo su abanico de simpatizantes sostiene que su movimiento, caracterizado por su conservadurismo extremo, tiene chances de sobrevivir aún sin su principal figura en el campo político.

"Me apuñalaron por la espalda. En 2018 me apuñalaron de frente para matarme, pero hoy por la espalda. Alguien ganará en 2026 pero esto no es democracia, no abandonaré la lucha por Brasil", sentenció un indignado Bolsonaro, quien apelará la decisión ante el Supremo Tribunal Federal con casi nulas chances de victoria.

Por otro lado, la corte electoral absolvió también por mayoría al candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022, el general retirado Walter Braga Netto, exjefe de gabinete y exministro de Defensa.

"Se hizo uso indebido de los medios oficiales, de la estructura del Estado, en forma grave para realizar ante embajadores extranjeros un discurso que alcanzó a muchas personas en contra del sistema electoral, intentando descalificar el sistema electoral y de urnas electrónicas. La gravedad fue más allá de ese acto, llegó a muchas personas", dijo en su voto la jueza Antunes.

Antes de la sesión de este viernes, Bolsonaro dijo que iba a apelar al Supremo Tribunal Federal, la máxima corte, y que el proceso no tenía "ni pies ni cabeza".

Bolsonaro tiene otras 16 causas en la justicia electoral y en el Supremo Tribunal Federal, donde se lo investiga en la causa por el intento de golpe del 8 de enero perpetrado por sus seguidores.