10 datos de la relación entre la Argentina y Brasil que no sabías

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina tuvo siempre balance con Brasil. Tampoco entre 2020 y 2022, los 3 primeros años de gobierno de Alberto Fernández.

El peor saldo comercial con Brasil de los últimos 31 años, sin embargo, se registró en el gobierno de Macri, en 2017, con -US$ 8,7 mil millones.

En marzo de 2023, se registraron exportaciones a Brasil por US$ 1,1 mil millones e importaciones, por US$ 1,6 mil millones. El saldo deficitario para la Argentina fue de casi US$ 500 millones.

Superávit comercial: De los 30 años de relación comercial, durante 11 años Argentina exportó a Brasil más de lo que importaba, lo que significa que Argentina tuvo balanza positiva, recibiendo más recursos económicos por parte de Brasil, de los que gastaba.

Esta Balanza positiva para la Argentina respecto a Brasil, se dio durante 7 años de gobierno de Carlos Menem; 2 años de gobierno de Fernando de la Rúa, 1 años (2002) al de Eduardo Duhalde, y 1 años (2019), al gobierno de Mauricio Macri.

7. De acuerdo con los datos del INDEC, en 2022 lo que más importamos de Brasil son los automóviles, los autos de motor más chico, tractores, el fuel oíl y energía eléctrica.

8. En 2022, lo que más le exportamos a Brasil son los vehículos para transporte de mercancías, trigo y morcajo (mezcla de trigo y centeno), manufacturas de plástico y caucho y aceites duros de petróleo.

9. Según el INDEC, Buenos Aires es la provincia que más exporta a Brasil (57%). Le siguen Córdoba (14%); Santa Fe (12%); Chubut, Neuquén y Entre Ríos, con el 2%.

10. Jujuy exporta a Brasil solo un 0.1% del total de las exportaciones que hace Argentina al país vecino.

