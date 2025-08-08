¿Cuándo es luna llena en agosto 2025?

El ciclo lunar permite conocer en qué fechas la Luna atraviesa sus distintas etapas durante agosto . Entre ellas, la más destacada es la fase llena , cuando el satélite natural se muestra completamente iluminado en el cielo. Este evento mensual es observado por muchas personas, ya que se le atribuyen efectos particulares .

Hay quienes sostienen que la Luna llena influye en aspectos del día a día e incluso en el estado emocional . Por ejemplo, algunos creen que puede modificar cómo queda un corte de pelo o que tiene relevancia en cuestiones vinculadas a la astrología .

La Luna atraviesa diferentes etapas a lo largo de un ciclo mensual , resultado de su posición cambiante en relación con la Tierra y el Sol . Este satélite natural completa una órbita alrededor de nuestro planeta en un lapso aproximado de 28 días , lo que permite que sea visible en su totalidad o solo parcialmente, dependiendo del juego de sombras que la Tierra proyecta sobre su superficie.

Como esta secuencia no se ajusta exactamente al calendario convencional , identificar con precisión el momento de cada fase puede resultar complejo.

Cuándo es la Luna llena de agosto 2025

Según informa el portal Date and Time, la fase de Luna llena tendrá lugar el sábado 9 de agosto. En Argentina, podrá apreciarse desde las primeras horas de la tarde, ya que aparecerá en el cielo alrededor de las 16:40 y permanecerá visible hasta las 8:03 del lunes siguiente. Su punto máximo de brillo se alcanzará a las 4:54 de la madrugada.

Esta Luna llena de agosto recibe el nombre de “Luna de Esturión”. La denominación proviene de los pueblos indígenas de América del Norte, quienes medían el paso del tiempo observando las fases lunares.

En este caso, el nombre hace referencia a la época del año en que solían abundar los esturiones, una especie de pez presente en los Grandes Lagos. Para estas comunidades, el esturión era clave para la subsistencia. Además, esta fase coincidía con el inicio de la temporada de cosecha en el hemisferio norte.

Cuándo habrá Luna llena en lo que queda de 2025

A continuación, cada uno de los días en que habrá Luna llena en 2025, en los meses que quedan:

Septiembre : domingo 7

: domingo 7 Octubre : martes 7

: martes 7 Noviembre : miércoles 5

: miércoles 5 Diciembre: jueves 4

Fenómenos astronómicos que ocurrirán en lo que queda de 2025

Los amantes de la astronomía podrán deleitarse con diversos sucesos celestes a lo largo de este año, incluyendo precipitaciones de meteoros, apariciones de cometas y ocultamientos solares o lunares. A continuación, se presentan los eventos astronómicos más relevantes que tendrán lugar durante lo que resta de 2025.

