El bitcoin continúa en caída libre

El bitcoin cayó este martes más del 5,5%, ubicándose en el rango de los US$ 22.2000, un mínimo nuevo en 18 meses , a la vez que, ante el desplome del mercado , las plataformas de intercambio empezaron a comunicar recortes de personal.

La criptomoneda más usada a nivel mundial cayó un 5,42% en las últimas 24 horas y 25,05% en la última semana, llegando un valor de US$ 22.205,89 la unidad, un mínimo que no se daba desde diciembre de 2020. La cotización llegó también a penetrar los US$ 22.000 durante esta madrugada.