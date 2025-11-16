Elecciones en Chile 2025: Jara y Kast disputarán el balotaje en diciembre

El presidente Gabriel Boric reconoció la tendencia y felicitó públicamente a ambos candidatos. “Confío en que el diálogo democrático y el respeto van a primar ante cualquier diferencia”, señaló el mandatario, destacando la importancia de un proceso electoral marcado por la polarización y el regreso del voto obligatorio para la franja de 18 a 65 años.
La jornada incluyó elecciones presidenciales y parlamentarias, en un clima atravesado por debates sobre seguridad pública, inmigración y la recuperación económica. Ocho candidatos compitieron por llegar a la segunda vuelta: además de Jara y Kast, participaron Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls.
Minutos después de conocerse la tendencia, Johannes Kaiser reconoció su derrota y anunció su apoyo explícito a Kast de cara al balotaje. Desde el otro sector, Evelyn Matthei también aceptó los resultados y felicitó a los candidatos que continuarán en competencia.