16 de noviembre de 2025 - 21:24
Decisión.

Elecciones en Chile 2025: Jara y Kast disputarán el balotaje en diciembre

Con más de la mitad de los votos escrutados, Jeannette Jara y José Antonio Kast disputarán la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre en Chile.

Por  Verónica Pereyra
Jeannette Jara y José Antonio Kast en Santiago de Chile
José Antonio Kast y Jeannette Jara figuran van al balotaje en las elecciones presidenciales chilenas

El presidente Gabriel Boric reconoció la tendencia y felicitó públicamente a ambos candidatos. “Confío en que el diálogo democrático y el respeto van a primar ante cualquier diferencia”, señaló el mandatario, destacando la importancia de un proceso electoral marcado por la polarización y el regreso del voto obligatorio para la franja de 18 a 65 años.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile

La jornada incluyó elecciones presidenciales y parlamentarias, en un clima atravesado por debates sobre seguridad pública, inmigración y la recuperación económica. Ocho candidatos compitieron por llegar a la segunda vuelta: además de Jara y Kast, participaron Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls.

Minutos después de conocerse la tendencia, Johannes Kaiser reconoció su derrota y anunció su apoyo explícito a Kast de cara al balotaje. Desde el otro sector, Evelyn Matthei también aceptó los resultados y felicitó a los candidatos que continuarán en competencia.

José Antonio Kast y Jeannette Jara durante el debate presidencial (Foto: Reuters)

Chile celebró sus novenos comicios presidenciales desde el retorno a la democracia y espera que la obligatoriedad del voto incremente la participación electoral. De confirmarse la tendencia, el futuro político de Chile se definirá el próximo 14 de diciembre en una contienda entre dos modelos claramente diferenciados.

