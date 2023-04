Elon Musk paga la verificación en Twitter de 3 famosos: ¿Quiénes son?

image.png

"Mi cuenta de Twitter dice que me suscribí a Twitter Blue. No lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que he dado un número de teléfono. no lo he hecho", manifestó King en la red social, sorprendido porque todavía conservaba la marca de verificación azul más allá de que no se había suscripto. "De nada, namaste", le contestó Musk.

image.png

Tanto el atleta como el escritor habían expresado desde el inicio que no estarían dispuestos a abonar por el servicio de suscripción de Twitter.

Las controversias por los cambios en Twitter

Los usuarios de Twitter Blue tienen la posibilidad de editar sus tuits, difundir contenido de hasta 10.000 caracteres y conseguir que el algoritmo de la plataforma impulse sus tuits.

No obstante, solo el 0,2 % de los usuarios de la red abonan por Twitter Blue: el mes pasado, Twitter Blue tuvo cerca de 116.000 suscripciones confirmadas en la web, un 138 % más que en febrero, de acuerdo a lo expuesto por Similarweb.

Esta cantidad de abonos no genera ingresos suficientes como para poder compensar el dinero que la empresa perdió cuando distintas compañías dejaron de aplicar publicidad en Twitter con el arribo de Elon Musk.

image.png

Los numerosos conflictos y cambios radicales que ha experimentado Musk en su primer año en Twitter han ocasionado que los anunciantes hayan optado por abandonar en masa la plataforma de redes sociales, fundada en el año 2006. Como resultado, los ingresos publicitarios de la compañía han disminuido drásticamente, llegando a caer hasta un 75%, según un informe del periódico The Washington Post.

Una gran cantidad de usuarios y medios de comunicación han manifestado que no tienen en mente abonar la tarifa de 8 dólares por mes por empleado y 1.000 dólares por mes para las marcas de verificación de sus organizaciones, esta última de color amarillo. Así es el caso de The New York Times o de la actriz Halle Berry, quien informó ayer que se unirá a los "no verificados".

Siguiendo a Musk, dichas insignias de verificación se han entregado de una forma "corrupta y sin sentido", aunque, de hecho, eran de gran utilidad para permitir que los usuarios confirmen que las personalidades -deportistas, celebridades, periodistas- con las que interactúan son la persona que dicen ser).