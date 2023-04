Starship, el cohete de la empresa de Elon Musk, explotó en el aire

La empresa de Elon Musk lanzó el supercohete Starship en su primer vuelo de prueba no tripulado pero explotó en el aire.

Recientemente, la empresa liderada por Elon Musk hizo el primer lanzamiento de prueba del impresionante cohete Starship , diseñado para transportar cargas pesadas a la Luna y Marte sin necesidad de tripulación. Desafortunadamente, durante el despegue, el cohete experimentó un problema técnico que lo llevó a explotar en pleno vuelo después de no poder desprenderse de su propulsor.

Después de haber suspendido la prueba de vuelo el pasado lunes en los segundos finales de la cuenta regresiva , este último intento representaba la segunda oportunidad para que la compañía llevara a cabo con éxito la prueba. Sin embargo, a pesar del esfuerzo y la dedicación de los ingenieros y técnicos involucrados, lamentablemente el cohete no pudo completar su misión y explotó en el aire.

image.png

Cerca de dos minutos y medio después del despegue, se aguardaba que el cohete propulsor Super Heavy gaste la mayor parte de su combustible y se separe de la nave espacial Starship, dejando que el propulsor se deseche en el océano.

Pero esto no sucedió: “Starship acaba de experimentar lo que llamamos un desmontaje rápido no planificado”, informó un funcionario en la transmisión.

El lanzamiento de Starship: ¿cuál fue la falla en el primer intento de lanzamiento?

El pasado 18 de abril, la empresa fundada por Musk en el año 2002 intentó llevar a cabo el primer vuelo orbital del cohete Starship en combinación con el propulsor Super Heavy. A medida que la cuenta regresiva llegaba a su punto culminante y los entusiastas se preparaban para un emocionante despegue, la transmisión oficial de la prueba se cortó y las expectativas de todos los presentes quedaron frustradas.

image.png

Pocos minutos después del fallido intento de lanzamiento, Musk se hizo presente en Twitter (también propiedad de su compañía) para informar a los seguidores del progreso de la prueba. Según los ingenieros de la empresa, el cohete Starship experimentó problemas de presurización debido a una válvula que parecía estar congelada, lo que provocó la suspensión temporal del lanzamiento.

image.png

Sin presentar signos de frustración, Musk afirmó: "Aprendí mucho hoy, ahora estamos descargando propelente, reintentando en unos días”. Previo al lanzamiento frustrado de Starship, el empresario nacido en Sudáfrica expresó un comentario en el que adelantaba las probabilidades de una cancelación: “No digo que llegará a la órbita, pero garantizo emoción. No será aburrido. (…) Creo que tiene, no sé, con suerte, un 50% de posibilidades de llegar a la órbita”, dijo.

Starship: 5 datos sobre el supercohete de SpaceX

image.png

Con una altura impresionante de aproximadamente 120 metros y un peso que alcanza los 5 millones de kilogramos, la nave Starship tiene una capacidad de carga de hasta 150 kilogramos. En un futuro próximo, se espera que la nave pueda transportar no solo carga, sino también pasajeros en viajes hacia la Luna y Marte.

En la prueba, rebasará los 240 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre .

. Cuando eso suceda, el propulsor Super Heavy partirá al Golfo de México mientras que Starship seguirá hacia la órbita terrestre. La nave volverá a ingresar, amerizando finalmente en forma vertical en el Océano Pacífico, cerca de las costas de Hawái.

Embed | URGENTE: Starship de SpaceX, el cohete más grande del mundo, explota durante un vuelo de prueba.

pic.twitter.com/RnxWbnTPCN — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 20, 2023

Cada lanzamiento del monumental cohete, el más grande jamás construido por la humanidad, insume un presupuesto cercano a los 2.000 millones de dólares .

. La iniciativa de SpaceX ha padecido varios retrasos, entre los que se encuentra aquel revés del año pasado, cuando la FAA (autoridad máxima en Estados Unidos en lo que respecta a la actividad aérea) detectó impacto ambiental en la base texana de la compañía, alternado su agenda. Además, en los primeros lanzamientos de prueba ocurrieron explosiones, cuyas imágenes generaron gran impacto.

SpaceX en Texas: ¿dónde se encuentra Starbase, su centro espacial privado?

Starbase es un puerto especial en Boca Chica, Texas, Estados Unidos. Aquella es un área en la parte oriental de una península subdelta del condado de Cameron, al extremo sur del mencionado Estado, a lo largo de la costa del Golfo.