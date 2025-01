Es viral: cebras atacaron a un grupo que realizaba safari

Paseaban en un safari cuando fueron atacadas por un grupo de cebras.

Así fue el safari que se hizo viral en TikTok

En pocos segundos, las cebras empezaron a meter sus cabezas dentro del coche en busca de comida. Esto ocurrió a pesar de que el folleto proporcionado por el parque especificaba claramente que no estaba permitido alimentarlas. De hecho, una de las chicas anticipó lo que iba a pasar y exclamó: "No alimentes a las cebras, dice. Dice, no alimentes a las cebras".