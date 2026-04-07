Estambul: hay un agresor muerto y varios heridos tras un tiroteo frente al consulado israelí

Un hombre armado murió tras un intercambio de disparos con la policía frente al consulado de Israel en Estambul este martes , mientras que otras dos personas resultaron heridas , según informó el gobernador de la ciudad . Durante el episodio , dos efectivos sufrieron heridas leves .

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Las autoridades ya lograron identificar a los atacantes . El ministro del Interior , Mustafa Ciftci , señaló que los sospechosos arribaron a Estambul en un auto alquilado proveniente de Izmit .

Uno de los atacantes tenía vínculos con una “ organización que explota la región ”, aunque no se especificó cuál. Medios locales indicaron que podría tratarse del Estado Islámico , grupo cuyos integrantes protagonizaron un ataque contra la policía en Yalova en diciembre , con un saldo de tres agentes fallecidos y nueve heridos .

De acuerdo con la cadena Haberturk , los agresores utilizaban armas largas . En un primer momento, se reportó que el enfrentamiento había dejado dos muertos y que un tercer sospechoso había sido detenido . Sin embargo, luego la información fue corregida: un atacante murió y otros dos resultaron heridos durante el cruce con las fuerzas de seguridad .

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Además, dos efectivos policiales sufrieron heridas leves. En un video difundido por Reuters se observa a un agente desenfundando su arma y buscando resguardo mientras se oyen disparos, junto a una persona herida y cubierta de sangre.

En los alrededores del consulado de Israel se desplegó un importante operativo de seguridad, con presencia de agentes armados. Las imágenes televisivas mostraron patrullajes en la zona tras el ataque, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que el edificio se encontraba vacío en el momento del hecho.

Tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul.

Identificación de los agresores y antecedentes

Las autoridades turcas indicaron que dos de los atacantes eran hermanos y que uno de ellos contaba con antecedentes vinculados a drogas. El Ministerio del Interior identificó al agresor fallecido como Yunus ES, quien “fue capturado muerto” y presentaba “vínculos con un grupo terrorista que instrumentaliza la religión”.

Por el momento, no se informó oficialmente el nombre del grupo, aunque medios locales sugirieron que podría tratarse del Estado Islámico.

Los atacantes portaban armas de cañón largo.

El operativo y el momento del enfrentamiento

Las imágenes que circularon reflejan un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del consulado de Israel en Estambul, con gran cantidad de efectivos armados recorriendo el área.

En uno de los registros se ve cómo uno de los atacantes, equipado con un arma de largo alcance, es seguido y acorralado por las fuerzas de seguridad, hasta el momento en que recibe los disparos.

La zona cercana al consulado israelí mantiene una fuerte presencia policial armada.

Un registro audiovisual que se difundió con rapidez en internet muestra el momento en que uno de los agresores es alcanzado por disparos durante el enfrentamiento en Estambul.

En las imágenes se distingue al atacante, que llevaba un fusil, mientras un efectivo de seguridad avanza desde el lado opuesto. La secuencia refleja el instante en que se efectúan los tiros y el hombre cae al suelo. Hasta ahora, no se confirmó si se trata del agresor fallecido o de alguno de los heridos.